Сегодня 26 февраля 2019 года, 15:30

Илон Маск обвиняется в нарушении законодательства о ценных бумагах

Комиссия США по ценным бумагам обвинила Илона Маска в нарушении соглашения, сообщает Pravo.ru. Согласно соглашению, заключенному между регулятором и предпринимателем, Маск обязан согласовывать свои записи в соцсетях. В связи с нарушением гендиректор Tesla должен уйти с поста председателя совета директоров компании и заплатить штраф в размере 20 млн долларов США.

Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) через суд предъявила основателю и гендиректору Tesla Илону Маску обвинения в нарушении условий заключенного ранее досудебного соглашения. Маск обязан согласовывать свои записи в соцсетях, поскольку они могут повлиять на инвестклимат. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg.

Компетентный орган увидел нарушение соглашения в твите г-на Маска от 19 февраля с.г. В нем говорилось о планах компании выпустить полмиллиона автомобилей Model 3 в 2019 году. Позднее Илон Маск уточнил, что речь идет о 400 000 электрокаров.

Спустя два часа после предъявления ему обвинений Маск опубликовал еще один твит: «SEC забыла прочитать расшифровку стенограммы Tesla, в которой четко указывается на увеличение производства с 350 000 до 500 000. Как неловко…». По словам Маска, сведения об увеличении производства содержались в его комментарии к отчету о доходах компании от 30 января 2019 года.

Сделка, в нарушении которой SEC обвиняет Маска, была заключена в сентябре 2018 года после того, как регулятор обвинил предпринимателя в мошенничестве. Причиной стали сообщения в Twitter о намерении сделать Tesla непубличной компанией. Из-за твита капитализация компании за сутки сократилась на 7,3 млрд (до 45,2 млрд) долларов США, а состояние самого бизнесмена — на 1,62 млрд (до 21,5 млрд) долларов.

Согласно условиям соглашения с SEC, гендиректор Tesla должен уйти с поста председателя совета директоров компании и теперь не вправе занимать эту должность в течение трех лет. Помимо этого он обязан выплатить штраф в размере 20 млн долларов США в рамках досудебного урегулирования спора.