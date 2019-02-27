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Можно ли в судебном порядке установить статус участника боевых действий?

Ровенский апелляционный суд отменил решение Сарненского районного суда от 24 октября 2018 года, которым удовлетворено заявление гражданина М. о подтверждении факта его участия в боевых действиях в зоне проведения АТО.

Об этом пишет портал судебной власти Украины.

Во время судебного разбирательства установлено, что 53-летний гражданин М. проходил военную службу по контракту в воинской части А1008 на территории Луганской области в период с 6 августа 2017 года по 12 сентября 2017 года в районе населенного пункта Счастье.

Вопреки требованиям постановления КМУ от 20 августа 2014 года №413 командир его военной части в месячный срок после завершения выполнения истцом задач антитеррористической операции в районах ее проведения не подал в ведомственную комиссию документы, служащие основанием для предоставления статуса участника боевых действий.

Подтверждение факта участия гражданина М. в боевых действиях в зоне проведения АТО имеет юридическое значение — для предоставления в дальнейшем ему статуса участника АТО для получения социальных прав и гарантий, предусмотренных Законом Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты».

24 октября 2018 года Сарненским районным судом удовлетворено заявление гражданина М. и установлен факт его непосредственного участия в антитеррористической операции.

Решение суда первой инстанции в Ровенском апелляционном суде обжаловано Министерством обороны Украины. В апелляционной жалобе речь идет об отмене обжалуемого решения и прекращении производства по делу, поскольку требования, заявленные гражданином М., не подлежат рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства.

Ровенский апелляционный суд в составе коллегии судей судебной палаты по рассмотрению гражданских дел, проверив материалы дела и доводы апелляционной жалобы, выслушав мнение сторон, апелляционную жалобу Министерства обороны Украины удовлетворил. Решение местного суда отменил и закрыл производство по делу.

Закрывая производство по делу, апелляционный суд исходил из того, что действующим законодательством предусмотрен внесудебный порядок установления факта участия в боевых действиях для получения соответствующего статуса участника боевых действий, а потому дела об установлении факта участия в боевых действиях не подлежат рассмотрению в судебном порядке.

Пунктом 8 Порядка для предоставления статуса участника боевых действий лицам, защищавшим независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимавшим непосредственное участие в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, утвержденного постановлением КМУ №413, предусмотрено, что в случае непредоставления командиром (начальником) воинской части (органа, подразделения) или другим руководителем предприятия, учреждения и организации в комиссию документов, необходимых для предоставления статуса участника боевых действий, лица, указанные в абзацах втором и третьем пункта 2 настоящего Порядка, могут самостоятельно обратиться в соответствующую комиссию.

Решение комиссии может быть обжаловано в судебном порядке.