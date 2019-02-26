Лидер фракции «Батькивщина», кандидат в Президенты Юлия Тимошенко заявила, что вместе с другими фракциями начинает процедуру импичмента Президента Петра Порошенко после расследования журналистов об обогащении его окружения в оборонной сфере.
Об этом она заявила с трибуны Верховной Рады, передает «УП».
По ее словам, накануне журналисты опубликовали расследование о схемах обогащения окружения Порошенко на оборонке, которое говорит о том, что все заявления Президента о патриотизме — фейк.
«То, что журналистами было найдено, попадает под статью 111 Уголовного кодекса Украины. Это государственная измена, умышленно совершенная гражданином Украины в ущерб суверенитета, территориальной ценности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической безопасности страны», — сказала она.
Политик добавила, что по сути это содействие врагу, уничтожение украинской армии и содействие стране-оккупанту в захвате Украины.
«Вместе с другими фракциями мы начинаем процедуру импичмента Президента. И мы обращаемся ко всем без исключения депутатам, которые имеют честь и совесть для того, чтобы поставить на место все эти организованные преступные группировки», — сказала г-жа Тимошенко.
Согласно статье 111 Конституции Украины, Президент может быть смещен с поста Верховной Радой в порядке импичмента в случае совершения им государственной измены или иного преступления. Но в Украине эту процедуру ни разу не использовали.
Сохранить:
Контакты:
Новый Закон Украины «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»…
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
«Частное производство. Адвокат + Исполнитель» состоится 5 апреля 2019 года
DLA Piper Украина и Институт международных отношений КНУ приглашают студентов на курс по профессиональной ответсвенности и юридической этике
Адвокаты Juscutum выиграли спор с ГФС в пользу налогоплательщика
ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ТРАНСФЕРТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ: ПРЕОДОЛЕНИЕ РИСКОВ
От кого зависит стабильность банковского сектора Украины? Ответ – на Bank Watch Forum
IX Всеукраинская школа по праву интеллектуальной собственности
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: