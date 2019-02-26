Сегодня 26 февраля 2019 года, 18:39

Юлия Тимошенко заявила, что начинает процедуру импичмента

Лидер фракции «Батькивщина», кандидат в Президенты Юлия Тимошенко заявила, что вместе с другими фракциями начинает процедуру импичмента Президента Петра Порошенко после расследования журналистов об обогащении его окружения в оборонной сфере.

Об этом она заявила с трибуны Верховной Рады, передает «УП».

По ее словам, накануне журналисты опубликовали расследование о схемах обогащения окружения Порошенко на оборонке, которое говорит о том, что все заявления Президента о патриотизме — фейк.

«То, что журналистами было найдено, попадает под статью 111 Уголовного кодекса Украины. Это государственная измена, умышленно совершенная гражданином Украины в ущерб суверенитета, территориальной ценности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической безопасности страны», — сказала она.

Политик добавила, что по сути это содействие врагу, уничтожение украинской армии и содействие стране-оккупанту в захвате Украины.

«Вместе с другими фракциями мы начинаем процедуру импичмента Президента. И мы обращаемся ко всем без исключения депутатам, которые имеют честь и совесть для того, чтобы поставить на место все эти организованные преступные группировки», — сказала г-жа Тимошенко.

Согласно статье 111 Конституции Украины, Президент может быть смещен с поста Верховной Радой в порядке импичмента в случае совершения им государственной измены или иного преступления. Но в Украине эту процедуру ни разу не использовали.