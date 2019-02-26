Минюст демонстрирует, сколько лиц сдали экзамен для регистраторов

На сайте Министерства юстиции Украины опубликованы результаты автоматизированного анонимного тестирования для получения сертификата о подтверждении профессиональной компетентности в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений и государственной регистрации юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований.
Тестирование проводилось вчера, 25 февраля 2019 года.
В частности, в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений экзамен сдали четыре из 36 участников: Елена Волос, Виктория Кундас, Денис Рорат, Владимир Мельничук.
В сфере государственной регистрации юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований экзамен сдали двое из 24 человек: Елена Волос и Владимир Мельничук.
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