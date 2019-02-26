Сегодня 26 февраля 2019 года, 13:55

Авторам журналистского расследования относительно «Укроборонпрома» угрожают судом

Представитель Президента в Верховной Раде Украины Ирина Луценко заявила, что государственный концерн «Укроборонпром» и заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский могут судиться против журналистов программы «Наші гроші» из-за недавнего сюжета. Об этом она сказала журналистам, передает корреспондент «РБК-Украина».

Она подчеркнула, что факты из расследования «Наших грошей» были основой для уголовного дела, которое расследовали Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура еще в 2015 году.

«Насколько я знаю, «Укроборонпром» будет подавать в суд... Лично Гладковский также будет подавать в суд для того, чтобы журналист или опроверг, или подтвердил и предоставил неопровержимые факты», — сообщила народный депутат.

Г-жа Луценко заявила, что по результатам расследования не было никаких обвинений.

«Эти расследования велись журналистом в 2015 году. У нас создано Антикоррупционное бюро. Насколько я знаю, расследование велось, никаких обвинений никто не слышал. Результаты этого расследования от НАБУ мы не видели... как только мы начали говорить о хищениях армии в предыдущие периоды, сразу с 2015 года вытянулась какая инсинуация и вкинулась перед выборами. Поэтому только через суд и только через доказательства», — подчеркнула Ирина Луценко.