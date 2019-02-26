Совсем скоро, 23 марта 2019 года, состоится турнир по бильярду среди юристов на кубок газеты «Юридическая практика». Соревнования пройдут по правилам «свободной пирамиды» («американка»), в которых смогут принять участие как практикующие юристы, юрисконсульты предприятий, работники судебных учреждений, так и представители консалтинговых компаний, осуществляющих свою деятельность на юридическом рынке.
На этой неделе уже стартовал прием заявок от желающих принять участие в соревнованиях и провести уикенд в компании коллег «по цеху».
Соревнования пройдут в бильярдном клубе «Дон» (г.Киев, ул.Березняковская, 36а).
Условия участия
• В турнире могут принять участие практикующие юристы, юрисконсульты предприятий, работники судебных учреждений, представители консалтинговых компаний, действующих на юридическом рынке на условиях предоставления документов, подтверждающих, что игроки действительно являются сотрудниками этих компаний.
• Матчи будут проходить по правилам «свободной пирамиды» («американка»), о которых участники соревнований будут предварительно уведомлены и смогут ознакомиться с регламентом турнира.
• От компании могут принимать участие неограниченное количество игроков. Результаты будут учитываться в индивидуальном зачете.
Стоимость участия для одного человека — 1500 грн без учета НДС (количество участников, которые могут представлять компанию на турнире, не ограничено).
По вопросам участия и заполнения заявок обращайтесь к координатору турнира Сергею Руженцеву (serg@jurist.ua, 096 416 57 82).
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