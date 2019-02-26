Сегодня 26 февраля 2019 года, 13:55

LHS: об аспектах снижения порога для инициирования процедуры банкротства рассказал Юлиан Хорунжий, старший партнер Ario Law Firm

Сегодня блок «Права и статус участников процедуры банкротства» Школы по реструктуризации и банкротству Legal High School открыла лекция Юлиана Хорунжего, старшего партнера Ario Law Firm, о снижении порога для инициирования процедуры банкротства.

В начале лекции Юлиан Хорунжий выразил надежду, что Кодекс Украины по процедурам банкротства все же будет подписан, но произойдет это не ранее двух-трех месяцев.

Как отметил спикер, бытует мнение, что Кодекс не содержит четких требований для открытия производства по делу о банкротстве. Тем не менее документ устанавливает ряд необходимых требований, одним из которых является наличие долга, в отношении которого отсутствует спор о праве.

«Как показывает судебная практика, сам факт наличия сверки взаимных требований не является бесспорным доказательством бесспорности долга перед кредитором», — сказал лектор, переходя к анализу особенностей судебного рассмотрения дела. В частности, по его словам, открытие производства по делу о банкротстве должно быть обдуманным шагом для должника. Другим основанием для открытия производства является наличие признаков неплатежеспособности. По мнению Юлиана Хорунжего, в соответствии с нормами Кодекса суд будет наделен большей дискрецией, чем предусмотрено действующим законодательством, и непосредственно должен проанализировать все требования кредиторов и сопоставить их с платежеспособностью должника. То есть суд может и обязан отказать в открытии дела о банкротстве, если размер требований к должнику несоизмеримо меньше активов должника. В таком случае у кредитора есть другие механизмы взыскания долга.

«Сегодня суд в большей мере исполняет роль статиста, который лишь сопоставляет требования и проводит необходимую калькуляцию. Со вступлением в силу Кодекса на суд возлагается функция, которая ему присуща, — оценка доказательств и принятие решения», — уверен лектор. Более того, по его словам, Кодекс открывает больше возможностей для судебной защиты должника от недобросовестных кредиторов.

Лектор отметил, что при подготовке Кодекса велись дискуссии по поводу того, что снижение порога для открытия дела о банкротстве будет использовано для рейдерских атак на бизнес. По мнению лектора, этот риск минимален по причине длительности и стоимости процедуры банкротства. «Должник всегда имеет возможность погасить долг кредитора до подготовительного судебного заседания», — акцентировал внимание Юлиан Хорунжий.