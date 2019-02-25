Сегодня 26 февраля 2019 года, 12:21

LHS: обязанности, ответственность и риски должника в процедуре банкротства

В чем состоит процедура банкротства и какие изменения ожидаются в виду принятия Кодекса по процедурам банкротства — на эти вопросы ответил Игорь Николаев, юридический советник Центра коммерческого права.

«Принятие Кодекса является следующим шагом усовершенствования процедуры банкротства, так как существуют нарекания, что процедура сложная, затратная и неэффективная», — отметил спикер.

По словам эксперта, неэффективной процедуру банкротства можно назвать по причине наличия формализованных преград. Проблема заключается также в восприятии ее самими должниками, ведь многие считают ее наказанием. «На самом деле процедура банкротства является льготой государства, позволяющей решить финансовые проблемы легальным способом», — объяснил спикер. Что касается обязанностей должника, то для предотвращения финансовых рисков он должен иметь достоверную бухгалтерскую и финансовую отчетность и бизнес-план предприятия. Одна из новаций Кодекса — положения об ответственности тех, кто косвенно виновен в доведении юридического лица до банкротства (например, менеджмента компании).

В завершение доклада г-н Николаев рассказал, что до последнего длились дискуссии о субъекте рассмотрения дел о банкротстве физических лиц. Предлагалось поручить эту функцию судам общей юрисдикции, хозяйственным и административным судам. Суды общей юрисдикции специализируются на рассмотрении социально значимых вопросов, в то же время хозяйственные суды имеют опыт рассмотрения дел о банкротстве и, в отличие от первых, менее загружены. Все же было принято решение передать эту категорию дел хозяйственным судам.