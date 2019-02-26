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Картину российского художника Васи Ложкина пытались назвать экстремистской

26 февраля 2019 года Источник:Pravo.ru

Суд отказался признать экстремистской картину Васи Ложкина «Великая прекрасная Россия», сообщает Pravo.ru. В 2016 году картину признали экстремистской по заявлению прокурора, однако Совет по правам человека при президенте РФ добился отмены решения суда — дело было направлено на пересмотр.

25 февраля с.г. Октябрьский районный суд Новосибирска отказался признать экстремистской картину «Великая прекрасная Россия» художника Васи Ложкина (настоящее имя — Алексей Куделин). Об этом передают «Ведомости» со ссылкой на члена СПЧ Владимира Ряховского, который представлял Куделина в суде.

Как утверждает адвокат, прокуратура требовала повторной экспертизы, а также вызова экспертов для дачи свидетельских показаний. «Но суд встал на нашу сторону и подтвердил, что никаких призывов к экстремистским действиям картина не содержит», — отметил Ряховский.

Ранее Новосибирский государственный педагогический университет провел по требованию Октябрьского районного суда Новосибирска экспертизу, которая показала, что картина имеет негативное содержание по отношению к этническим группам. Тем не менее, согласно мнению экспертов, это не позволяет сделать вывод о том, что произведение направлено на возбуждение ненависти.

На картине изображена часть карты мира. Россия фигурирует на ней как «Великая прекрасная Россия», а территории других государств обозначены с использованием оскорбительных выражений. По словам художника, полотно отражает «некую иронию над стереотипами, что наших соседей часто обзывают по-всякому нехорошими словами».

В 2016 году картину признали экстремистской по заявлению прокурора Октябрьского района Новосибирска. Тогда добиться отмены решения пытался бизнесмен Алексей Ходорковский, купивший права на использование изображения, однако суд отказал ему в рассмотрении жалобы.

Двумя годами позднее СПЧ добился пересмотра судебного решения, сославшись на то, что суд не учел сатирический характер картины. Полотно не содержит пропаганды, а высмеивает бытовой национализм и ксенофобию, отмечают в СПЧ. Так, Новосибирский областной суд отменил решение суда нижестоящей инстанции и отправил дело на новое рассмотрение.

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