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MARUV не едет на Евровидение-2019 от Украины. Названы основания

26 февраля 2019 года Источник:РБК-Украина

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) и певица MARUV, которая победила в национальном отборе на Евровидение 2019, не пришли к согласию относительно участия в песенном конкурсе по ряду причин. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на НОТУ.

Как известно, певица Анна Корсун одержала победу в национальном отборе по результатам конкурса и получила максимальный балл от зрителей. Однако у исполнителя, который представит Украину на международной арене, также есть обязательства: после подписания договора с НОТУ на время конкурса исполнитель становится культурным послом Украины и не только доносит собственную музыку, но и становится выразителем мнения украинского общества в мире. После проведенных переговоров певица MARUV и НОТУ не нашли общего решения относительно миссии представителя Украины на международном песенном конкурсе.

Согласно правилам Евровидения вещатель-участник должен обеспечить неполитический характер конкурса.

«Ситуация, которая сложилась вокруг национального отбора этого года, имеет признаки политизации. Общественный резонанс, попытки давления со стороны политических сил, вмешательство в дискуссию культурных деятелей и информационных структур страны-агрессора фактически привели к политизации результатов национального отбора», — говорится в сообщении НОТУ.

Кроме того, «Суспільне» также видит в этой ситуации опасность эскалации раскола украинского общества, что противоречит задачам НОТУ.

По словам главы НОТУ Зураба Аласании, во избежание чрезмерной политизации конкурса НОТУ прописала в соглашении определенные условия (для всех участников). В частности, в их числе — отказ представителя Украины на международном конкурсе от гастролей в РФ (три месяца после конкурса).

Напомним: ранее в НОТУ заявили, что для того, чтобы MARUV могла представить Украину в Тель-Авиве, ей нужно отказаться от гастролей в России, запланированных на апрель 2019 года.

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