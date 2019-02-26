Регулятор отсрочил введение IBAN

По просьбе банковского сообщества Национальный банк Украины отсрочил введение международного номера банковского счета IBAN.
В НБУ сообщили, что внедрение IBAN в Украине начнется 5 августа (ранее планировалось с 1 апреля) 2019 года.
«Это связано с необходимостью обеспечения качественной доработки банками программного обеспечения систем дистанционного обслуживания, которыми пользуются клиенты», — заявили в Нацбанке.
С 5 августа с.г. банки будут открывать клиентам новые счета в стандарте IBAN, а действующие номера счетов будут менять в соответствии с требованиями настоящего стандарта с сохранением действующего номера аналитического учета.
В то же время, как и планировалось ранее, применение IBAN с 1 ноября станет обязательным для клиентов всех банков Украины при осуществлении переводов средств как в национальной, так и в иностранных валютах, в том числе во время трансграничных переводов. То есть все переводы с 1 ноября будут осуществляться только с использованием IBAN.
В период с 5 августа по 31 октября клиенты банков в реквизитах расчетных документов смогут указывать как действующий номер счета и код банка, так и номер счета в стандарте IBAN.
Введение IBAN позволит гармонизировать украинское платежное пространство с европейским, а также будет способствовать дальнейшей запланированной модернизации системы электронных платежей (СЭП) Национального банка. Использование стандарта IBAN благодаря сокращению реквизитов должно сделать более удобным оформление расчетных документов.
Благодаря этому клиенты банков смогут:
● удобно и просто идентифицировать плательщика и получателя средств, а также банк Украины, который их обслуживает;
● избежать ошибок в реквизитах счетов, благодаря сокращению реквизитов в расчетных документах;
● быстрее осуществлять переводы и получать средства.
Нацбанк планирует внедрение стандарта для осуществления платежей с использованием QR-кодов для участников платежного рынка. Использование QR-кодов, содержащих информацию о IBAN, будет способствовать упрощению оплаты счетов и обмена платежной информацией.
Каждое государство самостоятельно устанавливает структуру номера счета IBAN, следуя требованиям стандарта ISO 13616.
Сохранить:
Контакты:
Новый Закон Украины «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»…
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
DLA Piper Украина и Институт международных отношений КНУ приглашают студентов на курс по профессиональной ответсвенности и юридической этике
Адвокаты Juscutum выиграли спор с ГФС в пользу налогоплательщика
ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ТРАНСФЕРТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ: ПРЕОДОЛЕНИЕ РИСКОВ
От кого зависит стабильность банковского сектора Украины? Ответ – на Bank Watch Forum
IX Всеукраинская школа по праву интеллектуальной собственности
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: