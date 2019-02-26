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Регулятор отсрочил введение IBAN

26 февраля 2019 года Источник:Finclub

По просьбе банковского сообщества Национальный банк Украины отсрочил введение международного номера банковского счета IBAN.

В НБУ сообщили, что внедрение IBAN в Украине начнется 5 августа (ранее планировалось с 1 апреля) 2019 года.

«Это связано с необходимостью обеспечения качественной доработки банками программного обеспечения систем дистанционного обслуживания, которыми пользуются клиенты», — заявили в Нацбанке.

С 5 августа с.г. банки будут открывать клиентам новые счета в стандарте IBAN, а действующие номера счетов будут менять в соответствии с требованиями настоящего стандарта с сохранением действующего номера аналитического учета.

В то же время, как и планировалось ранее, применение IBAN с 1 ноября станет обязательным для клиентов всех банков Украины при осуществлении переводов средств как в национальной, так и в иностранных валютах, в том числе во время трансграничных переводов. То есть все переводы с 1 ноября будут осуществляться только с использованием IBAN.

В период с 5 августа по 31 октября клиенты банков в реквизитах расчетных документов смогут указывать как действующий номер счета и код банка, так и номер счета в стандарте IBAN.

Введение IBAN позволит гармонизировать украинское платежное пространство с европейским, а также будет способствовать дальнейшей запланированной модернизации системы электронных платежей (СЭП) Национального банка. Использование стандарта IBAN благодаря сокращению реквизитов должно сделать более удобным оформление расчетных документов.

Благодаря этому клиенты банков смогут:

● удобно и просто идентифицировать плательщика и получателя средств, а также банк Украины, который их обслуживает;

● избежать ошибок в реквизитах счетов, благодаря сокращению реквизитов в расчетных документах;

● быстрее осуществлять переводы и получать средства.

Нацбанк планирует внедрение стандарта для осуществления платежей с использованием QR-кодов для участников платежного рынка. Использование QR-кодов, содержащих информацию о IBAN, будет способствовать упрощению оплаты счетов и обмена платежной информацией.

Каждое государство самостоятельно устанавливает структуру номера счета IBAN, следуя требованиям стандарта ISO 13616.

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