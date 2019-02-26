Сегодня 26 февраля 2019 года, 10:51

Второй год подряд FOZZY GROUP LEGAL MEETING собирает юристов группы со всех уголков Украины

Три дня заснеженные Карпаты принимали более 70 юристов группы компаний FOZZY. В этом году 22-24 февраля с.г. состоялся второй FOZZY GROUP LEGAL MEETING, в рамках которого представители со всех уголков Украины смогли получить ряд рекомендаций по разным вопросам, связанным как с юриспруденцией, так и с аспектами медиации, делового этикета, ведения переговоров и пр.

Экологической «фишкой» конференции стало отсутствие программы на бумажных носителях. Участникам предложили отсканировать QR-код и ознакомиться с перечнем докладов в своем мобильном устройстве.

Открыла мероприятие Инна Крушинская, директор юридического департамента Fozzy Group, словами благодарности ко всем прибывшим и пожеланием плодотворной работы и приятного отдыха.

«Программа в этом году интересная и насыщенная. Так сложилось, что вопросы, которые будут сегодня освещены, раскрывают абсолютно разные аспекты нашей деятельности», — отметила она. Г-жа Крушинская также напомнила, что в компании происходит культурная трансформация и все доклады полностью отражают внутренние процессы.

Первую сессию «Правовое регулирование и другие интересные вопросы» модерировал Артем Ярмола, заместитель директора юридического департамента Fozzy Group. Из-за некоторых технических неполадок г-ну Ярмоле, помимо модерирования сессии, пришлось стать незаменимым помощником для всех спикеров.

Первой свой доклад участникам представила Марианна Толкачева, старший юрисконсульт отдела правого обеспечения операционной деятельности юридического департамента Fozzy Group, рассказав о защите права интеллектуальной собственности на дизайн торгового зала. Спикер предоставила десять рекомендаций участникам. В частности, в процессе принятия работы от дизайнеров в акте обязательно должны быть прописаны все «фишки» дизайна. Более того, к акту выполненных работ необходимо прилагать визуализацию таких «фишек», а все макеты, принимаемые от подрядчиков, необходимо хранить в первоначальном формате и без крайней необходимости их не передавать. Подводя итоги, она порекомендовала зарегистрировать дизайн как объект интеллектуальной собственности.

О взаимоотношениях работодателя и работников в случае несчастного случая на производстве рассказала Ирина Мулява, главный юрисконсульт восточного офиса ООО «Сильпо-ФУД». По ее словам, очень часто работодатели пытаются скрыть факт травмирования на производстве путем маскировки травмы под бытовую. Как напомнила спикер, на работодателя возлагается обязанность по созданию безопасных условий труда. Среди основных мер по предотвращению травматизма она выделила проведение подробного инструктажа и обучения сотрудников.

«Залогом минимизации рисков и последствий в случае наступления несчастного случая на производстве является предоставление как психологической, так и материальной помощи», — резюмировала спикер.

Ольга Давыдова, юрисконсульт отдела банковского и конкурентного права юридического департамента Fozzy Group, назвала ключевые задачи, перечислила стадии и техники медиации.

В рамках первой сессии участникам также предоставили рекомендации по ведению переговоров, ознакомили с основами делового этикета, а также рассказали об основных вызовах, которые стоят сегодня перед юристами в свете развития технологий.

Творчески к модерированию второй сессии подошел Ярослав Бакал, заместитель начальника отдела корпоративного управления и операций с ценными бумагами юридического департамента Fozzy Group. К каждой теме доклада сессии, посвященной личному развитию юриста, модератор делал акцент на актуальности применения различных техник в повседневной работе юриста.

Особенности техники невербального общения как необходимого инструмента в работе юриста раскрыл в своем выступлении Олесь Колодий, главный юрисконсульт западного офиса ООО «Сильпо-ФУД». В частности, он представил коллегам ключевые жесты невербального общения и продемонстрировал жесты человека, говорящего неправду.

«Только 38% малых и средних предприятий в Украине имеют терминалы для принятия безналичных расчетов», — начал свой доклад об инновациях на рынке финансовых услуг Игорь Тронь, юрисконсульт отдела банковского и конкурентного права юридического департамента Fozzy Group. Тем не менее на протяжении прошлого года количество бесконтактных платежей возросло на 68%. В ходе своего доклада спикер ознакомил участников с новыми технологиями, появившимися в мире в последнее время.

Способы дисциплинировать свой ум представила Анна Писанка, заместитель руководителя отдела налогового права юридического департамента Fozzy Group, а о сложностях выбора для нашего поколения рассказала Марина Бондар, юрисконсульт отдела административного и таможенного права, сопровождения ВЭД юридического департамента Fozzy Group.

В завершение конференции Алексей Комыш, старший юрисконсульт отдела налогового права юридического департамента Fozzy Group, дал коллегам ряд практических рекомендаций, как избежать выгорания на работе и в повседневной жизни.

Остальные два дня участники FOZZY GROUP LEGAL MEETING посвятили активному отдыху и укреплению командного духа.