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Сегодня 26 февраля 2019 года, 10:51

Суд избирает меру пресечения экс-руководителю Генштаба В.Замане

Сторона защиты по делу бывшего начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимира Заманы, подозреваемого в госизмене, просит Печерский суд отказать в удовлетворении ходатайства прокуратуры о содержании его под стражей. Об этом в зале суда заявил адвокат Рогожук, передает корреспондент «РБК-Украина».

«Прошу суд отказать в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Владимиру Замане», — сказал адвокат.

Ранее адвокат г-на Заманы заявил, что его подзащитный имеет проблемы со здоровьем.

Сторона защиты просила приобщить к материалам дела документы о заболевании подозреваемого.

Напомним: в Печерском районном суде города Киева продолжается рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Владимиру Замане, которого подозревают в государственной измене. Сторона обвинения просит избрать ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Заману задержали 25 февраля с.г., вручив ему подозрение в совершении государственной измены.

По словам Генпрокурора Юрия Луценко, бывший глава Генштаба ВСУ в течение 2012—2014 годов расформировал 70 воинских частей и соединений, также в эти годы произошло уничтожение военных комиссариатов, что заблокировало мобилизацию в 2014 году.