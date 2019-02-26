Суд избирает меру пресечения экс-руководителю Генштаба В.Замане

Сторона защиты по делу бывшего начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимира Заманы, подозреваемого в госизмене, просит Печерский суд отказать в удовлетворении ходатайства прокуратуры о содержании его под стражей. Об этом в зале суда заявил адвокат Рогожук, передает корреспондент «РБК-Украина».
«Прошу суд отказать в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Владимиру Замане», — сказал адвокат.
Ранее адвокат г-на Заманы заявил, что его подзащитный имеет проблемы со здоровьем.
Сторона защиты просила приобщить к материалам дела документы о заболевании подозреваемого.
Напомним: в Печерском районном суде города Киева продолжается рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Владимиру Замане, которого подозревают в государственной измене. Сторона обвинения просит избрать ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
Заману задержали 25 февраля с.г., вручив ему подозрение в совершении государственной измены.
По словам Генпрокурора Юрия Луценко, бывший глава Генштаба ВСУ в течение 2012—2014 годов расформировал 70 воинских частей и соединений, также в эти годы произошло уничтожение военных комиссариатов, что заблокировало мобилизацию в 2014 году.
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