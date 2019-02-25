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LHS Discussion Hub: «Судебному прецеденту не место в национальной системе права», — уверен Ярослав Романюк, судья Верховного Суда Украины в отставке

В LHS 25 февраля с.г. собрались ученые, известные судьи, адвокаты, а также международные эксперты, чтобы обсудить, существует ли все-таки прецедентный случай в украинской судебной практике. Задавали тон дискуссии в рамках LHS Discussion Hub Наталья Блаживская, судья, президент IFA Ukraine, вице-президент Всеукраинской ассоциации административных судей, к.ю.н, а также Анна Огренчук, управляющий партнер ЮГ LCF, член Совета по вопросам судебной реформы при Президенте Украины, к.ю.н.

«Вопрос, существует ли в Украине прецедент, возник у юристов после того, как процессуальное законодательство закрепило принцип единства судебной практики», — очертила актуальность дискуссии Наталья Блаживская. Цель обсуждения: с одной стороны, ознакомиться с международной судебной практикой, а с другой — услышать мнение украинских адвокатов и судей относительно того, применяются ли в Украине прецеденты и каким образом, добавила Анна Огренчук.

В чем роль и значение прецедента — этот вопрос является предметом обсуждения во многих странах Европейского Союза, утверждает Виргилиус Валанчус, судья Европейского суда общей юрисдикции, международный эксперт проекта ЕС «Право-Justice». Все зависит от того, чего ожидают практикующие юристы от прецедента. Самая важная роль в этом вопросе должна отводиться Верховному Суду, так как нужно помнить, что единство и последовательность судебной практики должен обеспечивать прежде всего Верховный Суд. «Есть один рецепт для всех дел — такой месседж должен исходить от Верховного Суда», — подчеркнул Виргилиус Валанчус.

Значимость роли Верховного Суда зависит от того, чего украинское общество ожидает от этой инстанции, уверен Довидас Виткаускас, руководитель проекта ЕС «Право-Justice». Как считает эксперт, Украина должна определиться: Верховный Суд должен исправлять ошибки или же выступать гарантом правовой системы.

С подходами, существующими в развитых странах, ознакомил Бартош Войцеховски, судья финансовой палаты Высшего административного суда Польши, доктор юридических наук, международный эксперт проекта ЕС «Право-Justice». Под прецедентом мы понимаем решение суда, которое является окончательным и образцовым и имеет практическое значение для споров, которые могут возникнуть в будущем. Суды первой инстанции всегда учитывают решения Верховного Суда, и это способствует развитию прецедентной практики. В Польше суды обычно ссылаются на обоснованные решения судов высшей инстанции, отметил Бартош Войцеховски.

Что нужно учесть для того, чтобы в Украине был введен прецедент как источник права, рассказала Валерия Рядинская, старший научный сотрудник, заведующая научно-исследовательской лабораторией Государственного научно-исследовательского института МВД Украины, член IFA UKRAINE, д.ю.н.

Нам нужно полностью перекроить систему правотворчества, ведь в таком случае законодателем становится суд, а это противоречит Конституции Украины, которая предусматривает верховенство права, считает Валерия Рядинская. Чтобы ответить на вопрос, введен ли прецедент, нужно осознать, что же понимается под этим термином. Так, прецедент можно рассматривать в двух аспектах: как решение, которое применяется в подобных правовых спорах, или как образец толкования закона. Если в стране англосаксонской системы права прецедент предусматривает создание нового закона, то при применении прецедента «толкования» не создается новая норма права, а формируется позиция, которая и служит основанием для рассмотрения аналогичных споров. В Украине прецедент «толкования» уже существует и применяется, подтвердила Валерия Рядинская. Для внедрения нового источника права необходимо его официальное обнародование и соответствующая систематизация, уверена Валерия Рядинская.

На вопрос, является ли прецедент источником права в Украине, ответил Ярослав Романюк, судья Верховного Суда Украины в отставке, экс-председатель Верховного Суда Украины. Классический прецедент изначально возник в связи с тем, что нормативно-правовой базы оказалось недостаточно, и функцию урегулирования правоотношений взяли на себя суды. В Украине же достаточно норм правового регулирования. Еще одна задача классического прецедента — единство практики. С учетом мировых процессов глобализации наличие признаков прецедента становится характерным и для континентальной правовой системы. Под прецедентом в мире понимается решение наивысшего судебного учреждения, которое является настолько убедительным и авторитетным, что побуждает суды низших инстанций следовать этим решениям. После начала работы нового Верховного Суда ситуация меняется, но еще есть над чем работать, считает Ярослав Романюк. Решение Верховного Суда должно разъяснять нормы права и способы их применения на практике в конкретной ситуации. «Решения Верховного Суда не могут быть прецедентом, они должно толковать нормы права, а не заполнять своими решениями пробелы в законодательстве. Судовому прецеденту не место в национальной системе права», — подчеркнул Ярослав Романюк. Задание Верховного Суда — исправлять ошибки, которые допустила система низших судов, добавил спикер.

Такую позицию поддержал и Алексей Кот, управляющий партнер ЮФ «Антика», член Совета по вопросам судебной реформы при Президенте Украины, д.ю.н. Отвечая на вопрос, нужен ли Украине прецедент, необходимо учитывать, как можно обеспечить правовую определенность, считает эксперт. Мы должны помнить, что в Украине действует принцип раздела полномочий между ветвями власти. Суды не должны создавать нормы права, но обязаны толковать и учитывать судебную практику, подтвердил мнение предыдущих спикеров Алексей Кот.

В свою очередь Дмитрий Гудыма, судья Большой Палаты Верховного Суда, отметил, что в ближайшем будущем возникнет необходимость введения прецедента «толкования» не только на вертикальном уровне, но и на горизонтальном, что особенно актуально в малозначительных делах.

Подводя итоги дискуссии, эксперты пришли к выводу, что когда судебные решения будут качественными и авторитетными, роль судебной практики в Украине повысится.