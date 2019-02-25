Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 25 февраля 2019 года, 18:07

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Об особенностях банкротства физических лиц в рамках LHS рассказал Александр Бирюков

25 февраля 2019 года Источник:Юридическая Практика

Научный советник Юридической группы LCF Александр Бирюков начал свой доклад с презентации отчета о системе банкротства физических лиц, который был разработан рабочей группой, созданной Всемирным банком в 2011 году, и утвержден уже в 2013 году. Цель документа, по словам спикера, помочь физическим лицам найти решение финансовых проблем, применяя определенные процедуры, описанные в документе.

Далее эксперт рассказал, в чем заключается отличие системы корпоративного банкротства от системы банкротства физических лиц и отметил, что на хозяйственные суды в процессе рассмотрения дел о банкротстве возлагается обязанность исследовать факт добросовестности должника: взаимодействует ли он с кредитором, есть ли у него план реструктуризации долгов и собственно наличие самих средств. Арбитражные управляющие в сфере потребительских кредитов выступают в роли модератора. Они подконтрольны в своей деятельности суду и Министерству юстиции Украины, а ответственность за их деятельность обеспечивается страхованием.

«Корпоративное банкротство, как и потребительское, имеет экономические цели, но влияет и на социальные показатели жизнедеятельности общества», — отметил спикер и добавил, что система банкротства физических лиц в США ставит их под защиту суда, ведь она не должна быть направлена на лишение всех средств и имущества лица. «К сожалению, в нашей стране пока еще используются разные подходы, выходящие за рамки закона: например, возвращение долга с привлечением коллекторов вместо применения исключительно юридических средств, но мы надеемся, что Кодекс по процедурам банкротства решит эти и многие другие вопросы», — подытожил докладчик.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 8 (1104) от 19/02/19 Свежий номер

Гражданское право и процесс

№ 8 (1104)
Государство и юристы

Вернуть потраченное

Отрасли практики

Коллективное сознательное

Тема номера:

Первый встречный

Частная практика

Представительский класс

Архив голосованийVox Populi

Новый Закон Украины «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»…

качественно и эффективно регулирует отношения участников

реальных проблем не решает

окончательно нивелирует необходимость Хозяйственного кодекса Украины как правового акта

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

Пресс-релизы

Адвокаты Juscutum выиграли спор с ГФС в пользу налогоплательщика

ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ТРАНСФЕРТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ: ПРЕОДОЛЕНИЕ РИСКОВ

От кого зависит стабильность банковского сектора Украины? Ответ – на Bank Watch Forum

IX Всеукраинская школа по праву интеллектуальной собственности

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом