Сегодня 25 февраля 2019 года, 18:07

Об особенностях банкротства физических лиц в рамках LHS рассказал Александр Бирюков

Научный советник Юридической группы LCF Александр Бирюков начал свой доклад с презентации отчета о системе банкротства физических лиц, который был разработан рабочей группой, созданной Всемирным банком в 2011 году, и утвержден уже в 2013 году. Цель документа, по словам спикера, помочь физическим лицам найти решение финансовых проблем, применяя определенные процедуры, описанные в документе.

Далее эксперт рассказал, в чем заключается отличие системы корпоративного банкротства от системы банкротства физических лиц и отметил, что на хозяйственные суды в процессе рассмотрения дел о банкротстве возлагается обязанность исследовать факт добросовестности должника: взаимодействует ли он с кредитором, есть ли у него план реструктуризации долгов и собственно наличие самих средств. Арбитражные управляющие в сфере потребительских кредитов выступают в роли модератора. Они подконтрольны в своей деятельности суду и Министерству юстиции Украины, а ответственность за их деятельность обеспечивается страхованием.

«Корпоративное банкротство, как и потребительское, имеет экономические цели, но влияет и на социальные показатели жизнедеятельности общества», — отметил спикер и добавил, что система банкротства физических лиц в США ставит их под защиту суда, ведь она не должна быть направлена на лишение всех средств и имущества лица. «К сожалению, в нашей стране пока еще используются разные подходы, выходящие за рамки закона: например, возвращение долга с привлечением коллекторов вместо применения исключительно юридических средств, но мы надеемся, что Кодекс по процедурам банкротства решит эти и многие другие вопросы», — подытожил докладчик.