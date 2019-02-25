Сегодня 25 февраля 2019 года, 18:07

ВСП изучил факты давления на судью Апелляционного суда Харьковской области

Высший совет правосудия 21 февраля 2019 года рассмотрел сообщение судьи Апелляционного суда Харьковской области Владимира Плетнева и председателя Харьковского апелляционного суда Антонины Колтуновой о вмешательстве в деятельность судей по осуществлению правосудия.

Об этом сказано на портале «Судебная власть Украины».

Докладчик — член ВСП Павел Гречковский заявил, что, по сообщению судьи, 21 сентября 2018 года на его мобильный телефон в приложении Telegram поступило сообщение от неизвестного лица под именем «Тризуб» с угрозами в адрес судьи и членов его семьи.

Кроме того, в Высший совет правосудия поступило подписанное председателем Харьковского апелляционного суда сообщение о вмешательстве в деятельность судей этого суда, содержащее обращение общего собрания судей Харьковского апелляционного суда информации о факте вмешательства в деятельность суда и давление на судей в связи с осуществлением правосудия, для принятия предусмотренных законодательством мер реагирования.

Председатель Харьковского апелляционного суда Антонина Колтунова сообщила, что в период с 28 по 30 сентября 2018 года на личные мобильные телефоны судей этого суда через приложения Viber, Telegram, WhatsApp с одного и того же номера мобильного телефона поступили текстовые сообщения от отправителя по имени «Тризуб», которого среди личных контактов судей нет и который не был участником ни одного из дел, рассматриваемых судьями апелляционной инстанции. Также на кузовах припаркованных у здания суда автомобилей, принадлежащих судьям и работникам суда, были найдены листовки с угрозами.

В сообщении председателя отмечено, что такие действия содержат признаки уголовного преступления, носят системный и скоординированный характер, направлены на запугивание судей и свидетельствуют о цели организаторов таких акций — повлиять на правосудие.

Кроме того, в дополнение к сообщению в ВСП поступило обращение судьи Владимира Плетнева с информацией о том, что 4 октября 2018 года забор его дачного дома, в котором судья живет с семьей, неизвестные обклеили листовками оскорбительного и унизительного содержания. Листовки содержат тот же логотип, что и сообщения, отправленные на мобильный телефон судьи, а также фото судьи и еще двух человек, один из которых — народный депутат Украины Дмитрий Святаш. После того, как судья поехал на работу, к его дому прибыли 15 неизвестных лиц, которые начали кричать, угрожать расправой, напугали членов его семьи, говорится на портале судебной власти.

Прокуратура Харьковской области сообщила, что 22 октября 2018 года по сообщению судьи Харьковского апелляционного суда Петра Кися от 25 сентября 2018 года, аналогичному по содержанию письму председателя этого суда от 2 октября 2018 года, прокуратурой области начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту вмешательства в деятельность судьи по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью первой статьи 376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса Украины.

Высший совет правосудия решил обратиться в Генеральную прокуратуру Украины относительно предоставления информации о раскрытии и расследовании преступления в уголовном производстве по факту вмешательства в деятельность судьи Харьковского апелляционного суда по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью первой статьи 376 Уголовного кодекса Украины.