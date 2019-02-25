Сегодня 25 февраля 2019 года, 18:07

LHS: порядок действий должника, желающего сохранить бизнес

«Специалисты, занимающиеся делами о банкротстве, должны помнить, что 95% успеха зависит от экономики страны» — так начал свою лекцию Антон Молчанов, руководитель практики банкротства АО Аrzinger. По его словам, должник, оказавшийся в сложной ситуации, имеет несколько механизмов, чтобы выйти из нее и восстановить финансовую составляющую своего бизнеса. Речь идет о выборе процедур, с помощью которых можно сохранить бизнес.

В иностранных юрисдикциях пользуется спросом досудебная санация. Суть процедуры заключается в том, что она не требует открытия дела о банкротстве в суде и имеет много позитивных сторон. Например, процедурой предусматриваются незначительные репутационные риски, минимальное вмешательство суда, меньшая стоимость процесса досудебной санации и возможность участия руководства компании, отсутствие минимальной суммы задолженности для начала процедуры санации. В то же время есть и негативные стороны — необходимость согласования процедуры с обеспеченными кредиторами. Будучи обеспеченными кредиторами, банки не всегда согласны на договоренности и, как правило, не согласовывают план санации. «Минусом можно назвать и срок действия плана санации — 12 месяцев со дня его утверждения. Для крупных кампаний этого времени недостаточно», — отметил г-н Молчанов. Также, как отметил эксперт, в иностранных юрисдикциях существует больше инструментов для контроля процедуры санации, чем в Украине.

Судебная санация — второй вариант выхода из сложной финансовой ситуации — вводится в действие сроком на 6 месяцев после вхождения в процедуру общего банкротства и завершения стадии распоряжения имуществом. Полномочия органов управления переходят к управляющему санацией, а ее введение одобряется комитетом кредиторов и утверждается хозяйственным судом.

Завершает перечень процедур мировое соглашение — наиболее позитивный вариант из всех существующих. «Нужно учесть, что для его реализации необходимо письменное согласие всех обеспеченных кредиторов, которое можно заключить на любой стадии производства после утверждения реестра требований кредиторов», — обратил внимание лектор.

«Мировое соглашение — наиболее эффективный и перспективный инструмент для погашения задолженности. Формальных требований к соглашению не существует, поэтому кредитор и должник могут договориться о рассрочке долга», — сказал г-н Молчанов. Спикер также обратил внимание, что для предотвращения финансовых проблем должнику стоит сократить свои расходы, регулярно пересматривать и в случае необходимости менять свою бизнес-модель, сократить рабочие места, не генерирующие прибыль, а также сфокусироваться на краткосрочной прибыли на протяжении одного-двух лет.