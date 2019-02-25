Сегодня 25 февраля 2019 года, 16:36

Совет судей Украины просит доработать Порядок и методологию оценивания и самооценивания судей

Совет судей Украины на сегодняшнем заседании обсудил замечания, поступившие от судов, относительно проекта Порядка и методологии оценивания и самооценивания судей, который был вынесен на обсуждение Высшей квалификационной комиссией судей Украины. Указанный проект разработан Национальной школой судей Украины (НШСУ).

Обсудив замечания, Совет судей утвердил свой консультативный вывод, в соответствии с которым Высшей квалификационной комиссии судей Украины предложено создать совместную рабочую группу из представителей ВККС, Совета судей и НШСУ, а также заинтересованных общественных организаций для доработки проекта. Также ВККС предложено воздержаться от утверждения указанного Порядка до его доработки и обсуждения обновленного проекта судейским сообществом.