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Совет судей Украины просит доработать Порядок и методологию оценивания и самооценивания судей

25 февраля 2019 года Источник:Юридическая Практика

Совет судей Украины на сегодняшнем заседании обсудил замечания, поступившие от судов, относительно проекта Порядка и методологии оценивания и самооценивания судей, который был вынесен на обсуждение Высшей квалификационной комиссией судей Украины. Указанный проект разработан Национальной школой судей Украины (НШСУ).

Обсудив замечания, Совет судей утвердил свой консультативный вывод, в соответствии с которым Высшей квалификационной комиссии судей Украины предложено создать совместную рабочую группу из представителей ВККС, Совета судей и НШСУ, а также заинтересованных общественных организаций для доработки проекта. Также ВККС предложено воздержаться от утверждения указанного Порядка до его доработки и обсуждения обновленного проекта судейским сообществом.

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