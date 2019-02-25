Совет судей Украины просит доработать Порядок и методологию оценивания и самооценивания судей

Совет судей Украины на сегодняшнем заседании обсудил замечания, поступившие от судов, относительно проекта Порядка и методологии оценивания и самооценивания судей, который был вынесен на обсуждение Высшей квалификационной комиссией судей Украины. Указанный проект разработан Национальной школой судей Украины (НШСУ).
Обсудив замечания, Совет судей утвердил свой консультативный вывод, в соответствии с которым Высшей квалификационной комиссии судей Украины предложено создать совместную рабочую группу из представителей ВККС, Совета судей и НШСУ, а также заинтересованных общественных организаций для доработки проекта. Также ВККС предложено воздержаться от утверждения указанного Порядка до его доработки и обсуждения обновленного проекта судейским сообществом.
Сохранить:
Контакты:
Новый Закон Украины «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»…
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Адвокаты Juscutum выиграли спор с ГФС в пользу налогоплательщика
ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ТРАНСФЕРТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ: ПРЕОДОЛЕНИЕ РИСКОВ
От кого зависит стабильность банковского сектора Украины? Ответ – на Bank Watch Forum
IX Всеукраинская школа по праву интеллектуальной собственности
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: