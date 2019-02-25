Сегодня 25 февраля 2019 года, 15:04

Несколько сотен нотариусов вышли на акцию протеста у здания Кабинета Министров Украины

Несколько сотен нотариусов вышли на акцию протеста у здания Кабинета Министров Украины. «Впервые за всю историю независимой Украины нотариусы вышли на акцию протеста у стен Кабинета Министров Украины», — заявляет со сцены первый вице-президент Нотариальной палаты Украины (НПУ) Ольга Онищук в окружении нескольких десятков телекамер СМИ. А под сценой собрались нотариусы со всех уголков Украины и небезразличные граждане, решившие их поддержать. Ольга Онищук объявляет первое нотариальное вече открытым. Звучит гимн Украины, и спикер продолжает: «Несмотря на большое административное давление, угрозы блокировки доступа к реестру, а также проведение внеплановых проверок сегодня на эту акцию прибыло около тысячи профессионалов со всей Украины. Сегодня тут нотариусы Херсона, Буковины, Киева, Харькова, Одессы, Днепра, Донецка, Луганска… Сегодня на этой площади мы собрались не просто защитить свои профессиональные права, мы вышли сюда как граждане страны, чтобы защитить людей и их собственность». «Нотариат всегда стоял на защите конституциональных прав граждан, права собственности. Что подвигло нас сегодня выступить? Создание коррупционных схем, рейдерские захваты права собственности и угроза конституционному строю Украины», — продолжил президент Нотариальной палаты Украины Владимир Марченко.

Чего же требует нотариальное сообщество? Прекратить действия Минюста относительно уничтожения нотариата, отправить в отставку Елену Сукманову, которая была профильным заместителем министра юстиции Украины по вопросам нотариата и которая, как указывают организаторы акции, обострила ситуацию, прекратить незаконный эксперимент относительно переаттестации нотариусов, срочно восстановить доступ нотариусам к государственным реестрам без переаттестации, отменить приказ Минюста №4146/5 и др. Владимир Марченко озвучил еще одно требование — переизбрать новый состав Комиссии по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации.

В преддверии акции протеста Министерство юстиции Украины опубликовало свою позицию. Ему, в частности, непонятна позиция НПУ, которая требует отменить тесты для нотариусов, и оно, в свою очередь, призывает руководство НПУ прекратить покрывать «черных» нотариусов, прикрываясь лозунгами «борьбы с коррупцией»; прекратить давление руководства Палаты на Минюст путем полного искажения фактов относительно сути экзаменов; прекратить вводить в заблуждение сообщество частных нотариусов, агитируя их не сдавать экзамены, как это предусматривает решение правительства. Минюст призывает НПУ осуществлять свою деятельность в пределах правового поля.

«Несмотря на все давление, несмотря на то, что под угрозой находится ваша профессия, в самый ответственный момент вы восстали, вы высказали свою позицию, свое мнение, и вы едины как никогда, — обратился к участникам акции народный депутат Украины Руслан Сидорович. — Абсолютно бессодержательной становится статья 41 Конституции Украины, которая гарантирует защиту права собственности в том случае, когда будет уничтожен нотариат… Те законопроекты (№№9140, 9311), те постановления правительства на самом деле направлены на одну простую вещь — украсть в стране то, что еще не украдено». Он отметил, что нотариат существует не для нотариусов, нотариат существует для защиты права собственности граждан. «Не можем мы говорить о развитии государства, не можем мы говорить о повышении инвестиционной привлекательности страны, если в стране будет уничтожен нотариат и право собственности», — убежден г-н Сидорович. Он считает, что совместными усилиями они победят.

Больше всего от рейдерства страдает аграрный сектор. На этом акцентировал внимание народный депутат Украины Леонид Козаченко. И только в единичных случаях удается взять ситуацию под контроль. «Я готов работать вместе с вами, чтобы решить эти сложные вопросы», — заверил г-н Козаченко, добавив, что беседовал с представителями правительства — они готовы выступить перед участниками акции протеста, но сначала хотят поговорить с представителями НПУ.

Поднимался вопрос и несанкционированного доступа к реестрам. Народный депутат Украины Александр Данченко также пришел поддержать нотариусов. По его словам, именно нотариат стоит на защите всех интеллектуальных достижений, всех инновационных технологий. «Цифровизация убивает коррупцию, именно поэтому наши реестры в таком ужасном состоянии — это никому не интересно», — говорит г-н Данченко. Проблем, по словам спикера, не было бы, если бы реестр был единым, и ІТ-специалисты готовы сделать такую систему в течение полугода. Но что они получают взамен? Их, как и нотариат, хотят уничтожить, выдворить за пределы Украины путем изменения системы налогообложения. «Вот так в Украине относятся к развивающимся отраслям экономики. ІТ-отрасль с вами», — подчеркнул народный депутат Украины.

Поддержали нотариусов и народные депутаты Украины Сергей Каплин, Наталия Новак, Виктория Пташник, Виктор Кривенко, и представители общественных организаций. Они высказали готовность защищать нотариусов и заверили в своей поддержке. Этот вопрос представители законодательной ветви власти намерены поднимать на совместных встречах с коллегами из органов исполнительной власти.