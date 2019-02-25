Сегодня 25 февраля 2019 года, 16:36

«Если адвокаты предлагают следственному судье определить залог в конкретном размере, то уже на самом старте сторона защиты в какой-то мере проигрывает», — считает Богдан Слободян

Залогу как мере пресечения, практике расчета его размера национальными судами, а также позициям Европейского суда по правам человека относительно завышения размера залога была посвящена лекция в рамках курса LHS «Стратегия и тактика защитника на стадии досудебного расследования» адвоката ЮК EQUITY Богдана Слободяна.

По словам лектора, сегодня вопрос об определении залога и формирования позиции адвоката относительно залога является дискуссионным. «У адвокатов есть несколько точек зрения, каким образом формировать свою позицию касательно размера залога. Так, в некоторых случаях адвокаты пытаются донести следственному судье, что они в принципе не соглашаются с мерой пресечения, но потенциально считают приемлемым залог в меньшем размере. В других случаях сторона защиты также возражает против удовлетворения ходатайства о применении меры пресечения, вместе с тем просит применить меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей», — отмечает Богдан Слободян.

Но, по мнению лектора, наиболее правильным в этом вопросе является иной подход — подача возражений на ходатайство следственных органов и указание отсутствия оснований для избрания меры пересечения. «Если же адвокаты предлагают следственному судье определить залог в конкретном размере, то, как мне кажется, уже на самом старте сторона защиты в какой-то мере проигрывает», — считает Богдан Слободян.

Также лектор остановился на общих правилах применения залога. В частности, залог может быть внесен исключительно в национальной валюте Украины не позднее 5 дней со дня избрания меры пресечения или в любой момент в случае применения содержания под стражей. Залог может внести как сам подозреваемый или обвиняемый, так и другое физическое или юридическое лицо. При этом не могут быть залогодателями юридические лица государственной или коммунальной собственности, или лица, финансирование которых осуществляется из местного или государственного бюджетов. Не может быть залогодателем и юрлицо, в уставном капитале которого есть доля коммунальной или государственной собственности.

И хотя уголовно-процессуальным законодательством установлены общие размеры залога, тенденции практики в последние годы, по словам лектора, свидетельствуют о том, что суды все чаще используют так называемые исключительные случаи, когда следственный судья при избрании залога выходит за пределы установленных критериев. Также лектор привел статистику рекордных размеров залога, определенных национальными судами, и примеры определения залога судами в исключительных случаях.

«В судебных заседаниях очень часто возникает дискуссия между стороной обвинения и стороной защиты. Адвокаты настаивают на том, что залог должен быть адекватным и соразмерным, чтобы подозреваемый или обвиняемый мог его осуществить. В свою очередь сторона обвинения размер залога традиционно привязывает лишь к размеру вреда, который якобы причинен преступлением», — подчеркнул Богдан Слободян.

В этом контексте лектор привел примеры из практики Европейского суда по правам человека. В частности, в решении по делу «Гафа против Мальты» ЕСПЧ сделал вывод о нарушении статьи 5 Конвенции прав человека и основоположных свобод, указав, что факт пребывания заявителя под стражей на протяжении почти 12 месяцев после принятия решения об освобождении под залог свидетельствует о том, что национальные суды не приняли необходимые меры для определения надлежащего размера залога.

В решении по делу «Ноймайстер против Австрии» ЕСПЧ отметил следующее: сумма гарантии, предусмотренная пунктом 3 статьи 5 Конвенции, должна быть оценена преимущественно в отношении обвиняемого и его активов, а не возможных размеров убытков. Так, попытки привязать сумму гарантии от задержанного исключительно к сумме ущерба, нанесенного им, не соответствует статье 5 Конвенции. Гарантии, предусмотренные настоящей статьей, предназначены не для возмещения убытков, а скорее для обеспечения присутствия обвиняемого на слушании. Поэтому эта сумма должна быть установлена в основном путем ссылки на его активы и отношения с лицами, которые вносят залог, то есть перспектива потери залога или совершения действий против гарантов в случае его неявки в суд будет выступать в качестве достаточного сдерживающего фактора, чтобы исключить желание скрываться от правосудия.