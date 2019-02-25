Сегодня 25 февраля 2019 года, 16:36

«Окончательное слово в споре должен ставить суд» — Сергей Сильченко о рисках признания отношений трудовыми

Очередная инициатива Министерства социальной политики по детенизации занятости не оставила равнодушными ни работодателей, ни лиц, реализующих право на труд. Какие риски соответствующий законопроект несет бизнесу и как их можно минимизировать, рассказал «ЮП» адвокат, партнер ЮФ ILF, к.ю.н. Сергей Сильченко.

– Перечисление в законе признаков трудовых отношений — это усложнение или упрощение для предпринимателей? Ведь теперь можно составить гражданско-правовой договор, который не будет включать определенные признаки. Ныне инспектор может руководствоваться любыми критериями.

– Предложенные Минсоцполитики признаки трудовых отношений вряд ли упростят жизнь тем, кто строит модель бизнеса на использовании услуг физических лиц. Здесь нет чего-то нового для правоприменительной практики. Достаточно ознакомиться, например, с постановлением Кассационного административного суда в составе Верховного Суда от 4 июля 2018 года по делу №820/1432/17. Кстати, в некоторых европейских странах, например в Португалии, на уровне закона определяют критерии определения отношений, касающихся использования труда, как трудовых. Важно отметить, что некоторые критерии носят явно дискриминационный характер в отношении исполнителей или подрядчиков, например, по поводу включения вознаграждения за услуги в основной источник дохода или выполнения похожей работы штатными сотрудниками работодателя, что, кстати, часто бывает при оказании юридических услуг.

– Бизнес опасается возможных злоупотреблений и массовых проверок. Проект позволяет признать гражданские отношения трудовыми только по обращению лица, выполняющего работу, или же инспекторы смогут сами инициировать подобную проверку?

– Масштабы проверок могут быть ограничены несколькими пределами. Во-первых, существуют физические пределы возможностей инспекторов Гоструда. Во-вторых, факт наличия трудовых отношений может быть установлен только в рамках контрольных мероприятий. Основания для них определены Порядком осуществления государственного контроля за соблюдением законодательства о труде, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 26 апреля 2017 года №295 (далее — Порядок). Если будут отсутствовать жалобы, не должно быть и роста числа проверок.

– Какие советы вы дадите бизнесу по оформлению сотрудников, если законопроект все же примут? Какой механизм менее затратный и рискованный: заключение трудовых договоров или усовершенствование гражданских соглашений?

– Конечно, менее рискованный вариант — это заключение трудовых договоров. Налоговая нагрузка на одного наемного работника и исполнителя по гражданско-правовому договору одинаковая. Использование услуг физических лиц — предпринимателей (ФЛП) на едином налоге позволяет экономить на налогах и ЕСВ. Если же бизнес и дальше собирается пользоваться услугами в обход трудовых отношений, то для снижения рисков придется всех подрядчиков превращать в ФЛП, а дальше использовать коллизию между КЗоТ и Хозяйственным кодексом в свою пользу. Также способом обезопасить свой бизнес может быть перевод стороны заказчика в иностранную юрисдикцию, что лишит Гоструда возможности проверки таких отношений, либо максимальное усложнение корпоративной структуры, чтобы скрывать истинного заказчика.

– Насколько совершенен процессуальный механизм доказывания наличия трудовых отношений? Будет ли учитываться позиция лица, выполняющего работу, если оно возражает против признания его наемным работником?

– Механизм доказывания наличия трудовых отношений определен Порядком осуществления государственного контроля за соблюдением законодательства о труде. Инспектор фиксирует факт использования труда неоформленных сотрудников в акте инспекционного посещения. Затем он вносит предписание об устранении выявленных нарушений на основании акта проверки. Отдельно выносится постановление о наложении штрафа. Работодатель либо соглашается, либо обжалует в суде результаты проверки Гоструда. Отдельно существует возможность обращения работника в суд с иском об оформлении трудовых отношений (пункт 6 часть 1 статьи 232 КЗоТ). Таким образом, окончательное слово в споре должен ставить суд. Поэтому предложение о наделении инспектора Гоструда полномочиями устанавливать факт наличия трудовых отношений выглядит нецелесообразным, особенно если учитывать тот факт, что акт проверки, исходя из практики административных судов, не является самостоятельным объектом обжалования. Что же касается позиции физического лица в отношении квалификации отношений, то в суде она будет оцениваться наряду с другими доказательствами.