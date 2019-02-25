1 марта Совет адвокатов Киевщины проведет митинг в Житомире

Совет адвокатов Киевской области сообщает, что 1 марта 2019 года с 10.00 до 12.00 часов по улице Ю.Тютюнника, 7 в г.Житомире, перед зданием ГУ ГФС в Житомирской области будет проведено мирное собрание в форме митинга.
Организатором выступает Совет адвокатов Киевской области совместно с Комитетом защиты профессиональных прав адвокатов и гарантий адвокатской деятельности.
Об этом сказано на сайте Совета адвокатов Киевщины.
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