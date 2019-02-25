Сегодня 25 февраля 2019 года, 15:04

В вопросе определения размера возмещения морального вреда последнее слово остается за судом, подчеркивает Андрей Фомин, адвокат АО Barristers

Завершающая лекция модуля «Экспертиза на досудебном расследовании» LHS, который состоялся 23 февраля с.г., была посвящена проблематике расчета морального вреда. «Расчет морального вреда по заключению эксперта — этот вопрос актуален и интересен, а судебная практика в этой части достаточно неоднозначная», — подчеркивает лектор, адвокат АО Barristers Андрей Фомин.

Отечественное законодательство не дает четкого определения понятию «моральный вред», отмечает спикер, хотя свое видение по данному вопросу судебная система Украины сформировала уже давно. «Под моральным вредом следует понимать потери неимущественного характера вследствие моральных или физических страданий или других негативных явлений, причиненных физическому или юридическому лицу незаконными действиями или бездействием других лиц», — цитирует Андрей Фомин пункт 3 постановления Пленума Верховного Суда Украины «О судебной практике по делам о возмещении морального (неимущественного) вреда» №4 от 31 марта 1995 года. Доказыванию в этом случае подлежат четыре аспекта: наличие морального вреда; противоправность деяния того, кто его причинил; наличие причинной связи между вредом и противоправным деянием того, кто его причинил; наличие вины последнего в причинении вреда.

Денежный эквивалент возмещения морального вреда определяется судом в зависимости от характера правонарушения, глубины физических и душевных страданий, ухудшения способностей пострадавшего или лишения его возможности их реализации, степени вины лица, которое причинило моральный вред, если вина является основанием для возмещения, а также с учетом других обстоятельств, которые имеют существенное значение. При определении размера возмещения учитываются требования разумности и справедливости, подчеркивает лектор.

Андрей Фомин рассказал о трех способах определения размера морального вреда. Вариант первый: определение на основе суммы, которую заявляет в исковом заявлении истец, и принятие окончательного решения на основании принципов разумности и справедливости. Вариант второй: определение размера возмещения морального вреда судом самостоятельно. Вариант третий: определение суммы возмещения на основании заключения эксперта (судебно-психологическая экспертиза).

Также лектор ознакомил слушателей LHS с разными методиками определения размера возмещения морального вреда и интересными кейсами из судебной практики относительно определения размера морального вреда по заключению эксперта. «В вопросе определения размера возмещения морального вреда последнее слово сегодня остается за судом», — резюмировал лектор.