МВД запустило онлайн-мониторинг нарушений на выборах

В Украине накануне президентских выборов 2019 запустили информационно-аналитическую систему «Выборы-2019» для фиксации нарушений. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на Министерство внутренних дел.
С помощью новой системы онлайн-мониторинга каждый желающий может узнать количество нарушений избирательного законодательства, составленных административных протоколов и открытых уголовных производств. Доступ к информационно-аналитическому порталу «Выборы-2019» осуществляется круглосуточно по ссылке.
На портале размещена краткая фабула, после перехода открывается меню карты. В зависимости от характера нарушения делятся на административные, уголовные и неквалифицированные. В дальнейшем статус последних будет меняться. Пользователь также может отсортировать нарушения по дате либо же посмотреть общее количество.
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