Сегодня 25 февраля 2019 года, 13:31

Какие вопросы необходимо задавать экспертам в уголовном процессе, рассказал Игорь Серков, лектор LHS

«Экспертиза проводится, когда для выяснения обстоятельств, имеющих значение для уголовного производства, необходимы специальные знания», — с напоминания базового правила уголовного процессуального законодательства начал свою лекцию адвокат Игорь Серков. В рамках модуля «Экспертиза на досудебном расследовании» LHS он рассказал об особенностях постановки/формулировки вопросов при проведении разных видов экспертиз, в том числе судебно-медицинских.

По убеждению лектора, в вопросе проведения экспертизы на этапе досудебного расследования адвокат и следователь находятся в неравных условиях: представитель органа досудебного расследования пребывает в более выигрышном положении, у него больше процессуальных возможностей в этой части. Например, следователь может проигнорировать требование защитника стороны уголовного производства ознакомиться с постановлением о назначении экспертизы и заключением эксперта на этапе досудебного расследования, поэтому адвокату нужно занимать активную позицию. Скажем, инициировать в порядке требований статьи 46 Уголовного процессуального кодекса (УПК) Украины вопрос о назначении и проведении экспертизы перед следователем или же настаивать на приобщении к материалам уголовного производства своих вопросов к эксперту и заключений так называемых независимых специалистов (экспертов).

Специфику вопросов для судебно-медицинской экспертизы Игорь Серков условно разделил на две категории: которые ставятся в случае проведения экспертизы «живых лиц» и которые формулируются, когда речь идет об исследовании трупа. «Какова давность причинения телесных повреждений?», «Каков механизм нанесения телесных повреждений?», «Каково свойство оружия, которым они были нанесены?» — вот некоторые примерные вопросы для первой категории. Также лектор назвал особенности проведения экспертизы по так называемым половым преступлениям. Главная особенность в том, что экспертиза проводится не только в отношении потерпевшего лица, но в отношении подозреваемого/обвиняемого на предмет наличия у них телесных повреждений. «Являются ли данные повреждения следами борьбы с потерпевшим?» — ключевой вопрос, на постановке которого адвокат должен настаивать при вынесении ходатайства о назначении экспертизы следователем.

Также спикер ознакомил слушателей с особенностями проведения других видов экспертиз, в частности психиатрической, автотехнической и экономической. Для последнего вида экспертизы необходимо проведение предварительной консультации со специалистами, поскольку экономическая тематика очень специфическая, и не только адвокатам, но и следователям и прокурорам сложно самостоятельно сформулировать вопросы для эксперта в этом случае. «Не боятся, не сомневаться и защищать интересы клиенты любыми доступными и законными способами!» — такой совет адвокатам дал Игорь Серков в завершение своей лекции.