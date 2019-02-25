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Стало известно, сколько денег получат пенсионеры от растаможивания авто на еврономерах

25 февраля 2019 года Источник:UBR

Средства от льготного растаможивания автомобилей с иностранной регистрацией будут направлены в Пенсионный фонд Украины. Об этом на своей странице в Twitter написал Президент Украины Петр Порошенко. По его словам, всего в бюджет за время действия льготного периода растаможивания поступило 13,6 млрд грн.

«Спасибо тем, кто честно стремится растаможить свои автомобили. Наша команда предложила направить полученные средства в Пенсионный фонд», — написал Президент.

Ранее экономический эксперт Тарас Козак рассказал UBR.ua, что в среднем с каждого автомобиля в Пенсионный фонд направляется примерно 3-5% от его стоимости. При этом изо дня в день таможня отчитывается о новых «еврорекордах».

Порошенко также сообщил, что с 1 марта с.г. начнет работать автоматическая индексация пенсий. По ее результатам пенсии могут вырасти более чем для 8 млн пенсионеров.

Напомним, что льготный период для растаможивания авто закончился 22 февраля 2019 года. Сегодня регистрировать иностранное авто можно уже только с уплатой полного акцизного сбора. А уже с 22 мая с.г. владельцев авто с еврономерами начнут жестко штрафовать за уклонение от уплаты налогов.

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