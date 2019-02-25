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LHS: Наталья Алпатьева рассказала о нюансах назначения экспертизы по инициативе адвоката

23 февраля с.г. занятия в LHS были посвящены проблематике проведения экспертиз на этапе досудебного расследования. Субботний модуль открыла лекция Натальи Алпатьевой, ведущего юрисконсульта ГУ «Главное бюро судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения Украины», адвоката ЮФ «Советник», которая рассказала о нюансах назначения экспертизы по инициативе адвоката и практике рассмотрения соответствующих ходатайств следственным судьей.

Лектор напомнила: после принятия в 2012 году нового Уголовного процессуального кодекса (УПК) Украины произошли положительные изменения в части предоставления возможности стороне уголовного производства и ее защитнику инициировать вопрос о назначении экспертизы. Так, в статье 242 было прописано, что экспертиза проводится экспертом по обращению стороны уголовного производства или по поручению следственного судьи или суда, если для выяснения обстоятельств, имеющих значение для уголовного производства, необходимы специальные знания. Правда, после принятия так называемого уголовного блока реформы процессуального законодательства (изменения в УПК Украины, которые, как известно, вступили в силу в середине марта 2018 года) положения Кодекса в этой части были изменены. Согласно новым законодательным механизмам (предписаниям статьи 242, которой УПК Украины был дополнен год назад), эксперт привлекается при наличии оснований для проведения экспертизы по поручению следственного судьи или суда, предоставленных по ходатайству стороны уголовного производства. Несоблюдение требований УПК Украины, которые выдвигаются к форме и порядку подачи соответствующего ходатайства (часть 2 статьи 244 УПК Украины), как отмечалось, станет основанием для возврата такого процессуального документа следственным судьей. Не допускается проведение экспертизы для выяснения вопросов права, отмечает Наталья Алпатьева.

Лектор рассказала о нюансах назначения экспертиз как в рамках уголовного судопроизводства, так и в ходе других процессов, привела примеры конкретных кейсов и предоставила слушателям LHS ряд практических рекомендаций. Так, например, Наталья Алпатьева советует адвокатам инициировать вопрос о необходимости проведения экспертизы на начальном этапе досудебного расследования, причем в этом случае можно апеллировать и к прокурорам, ходатайства которых, как показывает практика, следственные судьи рассматривают более охотно. Также спикер рекомендует адвокатам не быть самонадеянными, полагая, что они хорошо разбираются, скажем, в сфере медицины, и советует прислушиваться к мнению профильных специалистов и экспертных институций, а также предварительно ознакомиться со спецификой их работы. Например, многие адвокаты не знают, в чем разница между патологоанатомом и судебным экспертом. Первый проводит вскрытие трупа в случае наступления смерти по естественным причинам, второй — если речь идет о насильственной смерти, пояснила лектор.