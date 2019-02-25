Сегодня 25 февраля 2019 года, 11:58

Минюст выразил позицию относительно митинга нотариусов, проводимого НПУ

Министерство юстиции Украины обнародовало позицию относительно проходящего сегодня митинга нотариусов, выступающих против экзаменов профессиональной компетентности в сфере госрегистрации.

«В Минюст поступает много жалоб от граждан и бизнеса на случаи рейдерских захватов, к которым причастны регистраторы и нотариусы, которые были отключены от доступа к реестру за совершенные нарушения, но потом, когда срок отключения истек, снова начали работать. Именно для того, чтобы повысить качество работы этих регистраторов было принято решение о введении для них квалификационных экзаменов», – утверждает в ведомстве.

В пресс-релизе напоминают, что такие экзамены должны составлять лица, которые:

а) намерены стать государственным регистратором (это не касается нотариусов, потому что они сдают другой экзамен – на получение свидетельства о праве заниматься нотариальной деятельностью),

б) регистраторы, в том числе и нотариусы, которые через те или иные нарушения были отключены от доступа к реестрам.

«Введение экзаменов призвано повысить квалификацию лиц, выполняющих важную функцию регистраторов и от профессионализма которых зависят имущественные права граждан, – убеждают в Министерстве. – Мы сомневаемся, что украинские граждане хотят обслуживаться у нотариуса, которого Минюст за нарушение Закона отключил от доступа к реестрам и который впоследствии продолжил работать без подтверждения своей квалификации».

«Нам не понятна позиция Нотариальной палаты Украины (НПУ), которая требует отменить эти тесты для нотариусов», – резюмировали в Министерстве юстиции. Свою позицию в Минюсте свели к следующим тезисам:

«- призываем руководство НПУ прекратить покрывать «черных» нотариусов, прикрываясь лозунгами «борьбы с коррупцией»,

- призываем прекратить давление руководства НПУ на Минюст путем полного искажения фактов относительно сути экзаменов,

- призываем прекратить вводить в заблуждение общественность частных нотариусов, агитируя их сдавать экзамены, как это предусматривает решение Правительства,

- призываем руководство НПУ осуществлять свою деятельность в рамках правового поля».