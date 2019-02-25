Сегодня 25 февраля 2019 года, 11:58

«Определения следственных судей не могут расцениваться как объективные судебные решения, они являются объективно-субъективными» — Анастасия Гурская

Как сохранить свободу клиенту при избрании ему меры пресечения, рассказала слушателям LHS в рамках курса «Стратегия и тактика защитника на стадии досудебного расследования» партнер ФО «Клочков и Партнеры Анастасия Гурская.

Лектор подчеркнула, что избрание меры пресечения — это такая стадия уголовного производства, которая фактически ставит защитника в достаточно сжатые рамки, поскольку, согласно законодательству, ходатайство об избрании меры пресечения подлежит вручению за три часа до рассмотрения следственным судьей. То есть защитнику предстоит оперативно и тщательно подготовить стратегию относительно именно первичной меры пресечения. При этом следует учитывать, что какие-либо высказывания или обстоятельства, которые будут установлены во время рассмотрения судьей такого ходатайства, преюдиционного значения в дальнейшем для уголовного производства и судебного рассмотрения фактически не имеют.

По мнению Анастасии Гурской, определения следственных судей не могут расцениваться как объективные судебные решения — они являются объективно-субъективными, поскольку это зависит от множества факторов, а именно: есть ли политический резонанс дела (как правило, в таких делах на суд осуществляется определенное давление формированием мнения общественности), как представляет свою позицию сторона обвинения, что скажет клиент во время избрания ему меры пресечения и какие акценты расставлены защитником в выступлении.

Некоторые клиенты ошибаются, если считают, что при большей «группе поддержке» в зале судебного заседания к ним не будет применена мера пресечения, не связанная с содержанием под стражей. «Такую стратегию нельзя назвать правильной, поскольку судьи воспринимают это как давление на них. Вместе с тем я не исключаю, что в определенных делах такая стратегия может дать позитивные результаты. Но необходимо понимать, не повредит ли судебному рассмотрению в зале присутствие большого количества вольных слушателей и средств массовой информации», — подчеркнула Анастасия Гурская.

«Именно такую стадию досудебного расследования, как избрание первичной меры пресечения, я считаю очень важной в плане субъективной настройки суда на то, чтобы он поверил: ваш клиент будет исполнять возложенные на него обязанности», — подчеркнула лектор.

Также лектор обратила внимание слушателей, что следователь, который в большей степени осведомлен с материалами уголовного производства, не может принимать участие в избрании меры пресечения. Поэтому защитник должен своевременно заявить о том, чтобы следователь не принимал участия, поскольку иногда прокурор не может предоставить внятный ответ на выступление адвоката.

Как отметила Анастасия Гурская, во время избрания меры пресечения стороны имеют право вызывать свидетелей для дачи пояснений. Тем не менее на практике часто случается так, что сторона обвинения предоставляет в суд протоколы допроса свидетелей. Но такие протоколы допроса, по словам лектора, согласно требованиям УПК Украины, для суда не имеют доказательного значения, поскольку суд имеет право принимать во внимание показания свидетелей исключительно в случае, если он их воспринимает непосредственно.