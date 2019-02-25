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Американец, отсидевший 39 лет в тюрьме, получит компенсацию

25 февраля 2019 года Источник:Pravo.ru

Отсидевшему 39 лет в тюрьме невиновному американцу выплатят 21 млн долларов США, пишет Pravo.ru.

В 1980 году мужчину приговорили к пожизненному заключению, но недавно была обнаружена новая ключевая улика.

Власти города Сими-Вэлли в Калифорнии выплатят Крейгу Коли 21 млн долларов США, которого помиловали и выпустили из тюрьмы в 2017 году в возрасте 70 лет. Губернатор Калифорнии Джерри Браун объявил Коли невиновным, предположив, что его могли подставить.

Reuters пишет, что Коли обвинялся в убийстве своей бывшей подруги Ронды Вихт и ее четырехлетнего сына в 1978 году. Женщину и ребенка нашли задушенными в собственной квартире, а г-на Коли задержали в тот же день. По информации полиции, незадолго до трагедии они с г-жой Вихт расстались.

В 1980 году Коли приговорили к пожизненному заключению без права досрочного освобождения. В 2015-м губернатор Калифорнии Джерри Браун по просьбе Коли направил его дело на пересмотр, в результате чего была найдена новая ключевая улика — биологические образцы, считавшиеся утерянными или уничтоженными. В них нашли следы чужой ДНК, не имеющей отношение к осужденному.

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