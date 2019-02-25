Сегодня 25 февраля 2019 года, 11:58

Президенту не понравились идеи Минсоцполитики по поводу детенизации

Президент Петр Порошенко будет участвовать в доработке инициативы Минсоцполитики, касающейся деятельности ФЛП, которые платят единый налог, с целью не допустить притеснения предпринимателей, в частности ІТ-сектора.

Об этом глава государства заявил во время выступления на Совете регионального развития Львовщины в ходе рабочей поездки во Львовскую область.

«Предложение Министерства социальной политики внести поправки в Трудовой кодекс, которые могли бы ограничить деятельность ФЛП на едином налоге в целом и в IT-отрасли в частности — это рабочая инициатива самого министерства. Правительство это решение не принимало. Президент его не видел», — отметил он.

По словам главы государства, министерство как орган, который отвечает за наполнение Пенсионного фонда, должно искать путь легализации трудовой занятости. «Но мы в ближайшее время тщательно обсудим модель, которую они сейчас предложили. Она еще не рассматривалась на Кабмине. И в планах - принять активное участие в обсуждении этого предложения, для того чтобы IT-сектор как наш приоритет чувствовал себя защищенным», — подчеркнул Петр Порошенко.

Порошенко предложил «найти другие способы, как выводить зарплаты из тени, как легализовать занятость, как наполнять Пенсионный фонд».