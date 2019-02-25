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Из-за падения продаж Apple раздает кредиты на iPhone

25 февраля 2019 года Источник:UBR

Рекордное падение продаж iPhone в Китае вынудило Apple пойти на сомнительную с точки зрения рентабельности сделку с местным платежным гигантом Alipay, пишет CNN. Американская компания возьмет на себя оплату трансакционных и процентных расходов Alipay, а та в свою очередь начнет раздавать гражданам страны беспроцентные займы на покупку iPhone.

Акция продлится вплоть до 25 марта 2019 года и, как ожидает Apple, поможет ей поправить плачевное положение. Впрочем, обойдется это ей очень дорого. За каждый выданный Alipay заем компания будет выплачивать китайской стороне ежемесячно до 30 долларов США. Поскольку максимальный срок кредитования составит 24 месяца, расходы на обслуживание рассрочки могут «съесть» до половины стоимости смартфона.

Кредит от Alipay сможет получить каждый китаец, но по условиям программы, воспользоваться ею смогут только покупатели iPhone не дешевле 4 тыс. юаней (595 долларов США). Такими мерами в Apple не только пытаются привлечь побольше клиентов, но и распродать свои самые дорогие модели. Интерес к последним у местных жителей резко упал на фоне выхода сопоставимых по характеристикам и качеству, но в несколько раз более дешевых китайских смартфонов. К примеру, iPhone XS Max стоит в КНР почти 1400 долларов, что примерно вдвое дороже Huawei Mate 20 и почти втрое - чем Xiaomi Mi Mix 3.

Это привело к существенному сокращению продаж американских гаджетов в Китае. В четвертом квартале 2018 года их объем упал почти на 20%, а доходность просела на 27% (5 млрд долларов США).

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