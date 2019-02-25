Сегодня 25 февраля 2019 года, 10:25

Прокуратура АРК расследует полторы тысячи производств об аннексии полуострова

Прокуратура Автономной Республики Крым (АРК) расследует более 1500 уголовных производств относительно оккупации полуострова Российской Федерацией. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на интервью прокурора АРК Гюндуза Мамедова для DT.UA.

По словам Мамедова, с 2014 года прокуратура расследует 1506 уголовных производств относительно оккупации Крыма. Так, по результатам досудебного расследования прокуратура направила в суд 144 обвинительных акта.

Отмечается, что по 21 производству уже есть обвинительные приговоры, которые вступили в силу.

«Еще около 358 дел расследуются следователями прокуратуры, 85 обвинительных актов направлены в суд, вынесено 7 приговоров», — отметил Мамедов.

Мамедов также добавил, что сейчас прокуратура Крыма установила около 19 тысяч сотрудников правоохранительных органов, которые работали в государственных органах на момент оккупации.

«А еще есть органы государственной власти, люди, которые возглавляли Совет министров, районные администрации, много других госучреждений, которых необходимо установить и персонализировать, для того чтобы понимать, что на самом деле происходило во время оккупации полуострова», — подчеркнул он.