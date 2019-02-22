Сегодня 24 февраля 2019 года, 22:04

Андрей Чехонадский проанализировал судебную практику в вопросе обжалования уведомлений о подозрении

Об успешных кейсах обжалования подозрения и последствиях для уголовного производства слушателям LHS в рамках курса «Стратегия и тактика защитника на стадии досудебного расследования» рассказал руководитель группы претензионно-исковой работы ПАО «Ритейл Групп» Андрей Чехонадский.

В начале лекции Андрей Чехонадский обратил внимание, что на практике до сих пор нет однозначного мнения, чем по правовой природе является подозрение — процессуальным действием или процессуальным решением.

Также лектор подчеркнул, что, согласно изменениям в уголовном процессуальном законодательстве, уведомления о подозрениях, сведения об уголовных правонарушениях по которым внесены в ЕРДР после 16 марта 2018 года, подлежат обжалованию на стадии досудебного расследования путем обращения с жалобой к следственному судье.

Что же касается уведомлений о подозрении, которые были объявлены в рамках уголовных производств, внесенных в ЕРДР до 16 марта 2018 года, то, по словам лектора, сегодня суды либо отказывают в открытии производства, либо рассматривают такие жалобы и отказывают в их удовлетворении, но потом на стадии апелляционного обжалования такие решения отменяются апелляционным судом. Суды указывают, что данные решения не подлежат обжалованию на стадии досудебного расследования, таким образом, следственный судья должен отказывать в принятии соответствующей жалобы.

В качестве примера успешного обжалования адвокатами уведомления о подозрении Андрей Чехонадский назвал определение Херсонского городского суда Херсонской области от 13 декабря 2018 года по делу №766/7144/18. Следственный судья удовлетворил жалобу и отменил уведомление о подозрении на том основании, что сторона обвинения не предоставила никаких процессуальных документов, подтверждающих вызов гражданина к следователю для вручения уведомления о подозрении либо вручение уведомления способом, предусмотренным для этих целей. Еще одним основанием для отмены суд назвал отсутствие указания в уведомлении о подозрении даты и времени его вручения, а также подписи следователя о его вручении. Данное решение было оставлено без изменений судом апелляционной инстанции.

Еще один пример — определение следственного судьи Бориспольского горрайонного суда Киевской области от 8 января 2019 года по делу №359/1081/18. Как следует из обстоятельств дела, гражданин отказался от получения уведомления о подозрении в присутствии двух понятых, на что следователь указал в уведомлении о подозрении, а затем направил уведомление о подозрении «Новой почтой».

Следственный судья в определении отметил, что экспресс-накладная почты не является доказательством вручения уведомления о подозрении, поскольку в ней не указывается, что именно было направлено адресату. Также суд подчеркнул, что отказ от получения подозрения в присутствии понятых не является доказательством получения уведомления о подозрения в понимании части 1 статьи 136 УПК Украины.

Лектор обратил внимание и на определение Апелляционного суда Николаевской области от 14 сентября 2018 года по делу №489/4210/18. В данном деле апелляционный суд обязал компетентное лицо управление полиции исключить из ЕРДР сведения о дате и времени вручения уведомления о подозрении в совершении уголовных правонарушений.