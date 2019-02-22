Сегодня 22 февраля 2019 года, 16:25

Адвокаты АО AVER LEX подали апелляцию на приговор Виктору Януковичу (текст)

Адвокаты В.Януковича просят допросить известных политиков

Адвокатами АО AVER LEX подана апелляционная жалоба на приговор Оболонского районного суда в деле о потере Крыма. Об этом сообщил адвокат Виталий Сердюк. «С правовой точки зрения приговор Оболонского районного суда полностью незаконный и необоснованный, поскольку основан на сфальсифицированном деле. Однобокая позиция суда в оценке доказательств, многочисленные серьезнейшие нарушения норм уголовного законодательства – все это изложено на более чем 190 страницах нашей апелляционной жалобы», - сказал Виталий Сердюк.

По словам адвоката, приговор Оболонского районного суда – это ничто иное, как инструмент политического преследования Виктора Януковича и попытка представить решение суда как победу нынешней власти над своим политическим оппонентом. Вмешательство политики в правосудие привело к потере веры общественности в этот приговор.

Кроме того, Виталий Сердюк напомнил, что апелляция, ранее поданная адвокатом Центра вторичной правовой помощи Юрием Рябоволом, является незаконной. Виктор Янукович неоднократно официально высказал свою позицию о том, что не нуждается в услугах какого-либо государственного адвоката, тем более, действия которого координируются с представителями Генеральной прокуратуры Украины.

В отношении адвоката Юрия Рябовола уже поданы заявление о совершении им преступления, предусмотренного статьей 400-1 Уголовного кодекса Украины – представительство в суде без полномочий, а также жалобы в Высшую квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры Украины о привлечении его к дисциплинарной ответственности – лишении права заниматься адвокатской деятельностью.

Ознакомиться с документом можно по ссылке.