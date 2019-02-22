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Сегодня 22 февраля 2019 года, 17:58

Мамы добились в суде, чтобы поликлиники обустроили места для детских колясок

Пациентам с детскими колясками должны обеспечить доступ в поликлиники и амбулатории города Киева

Соответствующее судебное решение добились мамы сообщества «Киев дружественный к родителям и детям», пишет «УП-Життя».

Они подали иск о признании противоправным и отмене запрета заходить с детскими колясками в центры первичной медико-санитарной помощи Голосеевского, Святошинского и Дарницкого районов столицы.

7 февраля 2019 года Шестой административный апелляционный суд частично удовлетворил требования родителей.

Было решено обязать Киевский городской совет обустроить площадки для колясок у амбулаторий Святошинского и Дарницкого районов.

В то же время суд разрешил не обустраивать места для размещения колясок внутри амбулаторий, сообщает Центр информации о правах человека.

Ранее Окружной административный суд города Киева не признал действия больниц Киева, касающиеся запрета заходить в учреждения с колясками, дискриминационными.

Тогда юрист истцов Юлия Науменко отметила, что в случае продолжения дискриминационных практик последует обращение в Европейский суд по правам человека».

Юрист отмечает, что медицинские учреждения должны гарантировать доступ к медицинским услугам всем без дискриминации.

Судебное решение доступно по ссылке.