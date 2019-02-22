Сегодня 22 февраля 2019 года, 17:58

ГФС провела операцию «Зимний курорт»: трудоустроено 93 тыс. работников гостинично-курортной сферы

Государственная фискальная служба Украины в декабре 2018 года начала операцию «Зимний курорт». Ее цель – легальное трудоустройство в субъектах хозяйствования, предоставляющих услуги по временному проживанию, питанию, аренды спортивного снаряжения для зимнего отдыха. Об этом сообщил и.о. председателя ГФС Александр Власов, передает сайт ведомства.

«Организация отдыха туристов зимой требует существенного увеличения работодателями количества наемных лиц, ведь горные регионы Украины – Закарпатская, Львовская, Ивано-Франковская, Черновицкая области – все больше и больше привлекают отдыхающих. Итак, почти за три месяца зимнего курортного сезона должны официально трудоустроенных 93 тыс. наемных лиц. Только в феврале – более 23 тыс., что на 13% больше, чем в январе», – отметил Александр Власов.

Наибольшее количество легализованных работников зафиксирована в гостиничном бизнесе и подобных заведениях временного размещения этих областей: 1,5 тыс. работников, за неполный февраль – 257.

Кроме того, субъектами хозяйствования, деятельность которых связана с размещением на период отпуска и другого временного проживания, трудоустроено 304 человека, в т.ч. в феврале легализован труд 31 человек.

В то же время органами ГФС с целью выявления работодателей, использующих труд наемных лиц без оформления трудовых отношений, принимаются меры налогового контроля, в т.ч. проверки проходят совместно с органами Гоструда.

По их результатам во время зимнего курортного сезона 2018 – 2019 года в декабре – феврале легализован труд 283 человек, в частности, в феврале – 78 наемных работников.