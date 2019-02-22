В партии «Батькивщина» отреагировали на обвинения СБУ в подкупе избирателей

Народный депутат от «Батькивщины» Руслан Богдан опровергает обвинения СБУ в том, что он якобы причастен к организации «агитационной пирамиды» для фальсификации результатов выборов.
Об этом депутат заявил в эфире одного из региональных телеканалов, передает пресс-служба партии «Батькивщина».
В партии считают, что такие обвинения являются «признаком агонии действующей власти, которая нелепыми и грубыми методами пытается дискредитировать политсилу и лидера электоральных симпатий Юлию Тимошенко».
Руслан Богдан назвал методы, которыми действует нынешняя власть, «точно такими же, как у Януковича».
«Раньше я уже переживал обвинения в таких вещах, которые даже трудно представить, но со временем все это было признано безосновательным. Теперь такая же ситуация», — заявил он.
По словам нардепа, власть обнародует нелепые обвинения, придуманные на скорую руку, через своих «карманных» депутатов, а это свидетельствует о явной позиции аутсайдера.
«У Порошенко, очевидно, кипят мозги из-за низких рейтингов, но это закономерно: надо было гривну укреплять, войну заканчивать, как обещал, но не выполнил обещания. Объясни это людям и сложи с себя президентские полномочия, а не ищи причины во внешних факторах», — резюмировал Богдан.
21 февраля с.г. Служба безопасности Украины заявила, что разоблачила «избирательную пирамиду» под руководством народного депутата, которая работала в ряде регионов Украины и преследовала цель обеспечить конкретному кандидату победу на выборах.
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