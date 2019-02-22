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Заместителю мэра предъявили подозрение из-за смерти ребенка в лифте

22 февраля 2019 года Источник:РБК-Украина

В Сумах заместителю городского головы Александру Журбе объявили подозрение из-за смерти ребенка в лифте. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на областную прокуратуру.

Сообщается, что вчера Журбе сообщили о подозрении в халатности, которая привела к гибели младенца в лифте. В частности, чиновник отвечал за контроль за эксплуатацией жилищного фонда, в том числе содержанием лифтового хозяйства. Он также возглавляет комиссию по обеспечению бесперебойной и безопасной работы лифтов.

Кроме того, подозрение вручили главе Департамента инфраструктуры Сумского городского совета Григорию Яременко, который заключал договоры на капремонты более 180 лифтов, однако не обеспечил контроль за ремонтными работами.

Сообщается, что уже через месяц после капремонта лифта жильцы начали жаловаться на его работу.

2 января 2019 года в Сумах коляску с ребенком зажало дверью лифта, после чего лифт сорвался с 9 этажа. От полученных травм младенец умер.

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