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Сегодня 22 февраля 2019 года, 16:25

ГРС организовывает обсуждение законопроекта о противодействии незадекларированному труду

27 февраля 2019 года в 15.00 в Государственной регуляторной службе Украины состоится общественное обсуждение проекта Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления защиты прав работников и противодействия применению незадекларированного труда».

Участие в обсуждении примут руководство Государственной регуляторной службы Украины, уполномоченные лица Министерства экономического развития и торговли Украины, Министерства социальной политики Украины, представители профессиональных союзов, общественных союзов, объединений предпринимателей, бизнес-ассоциаций.

Место проведения: административное здание ГРС (г.Киев, ул. Арсенальная, 9/11, 6 этаж, актовый зал).

Участие в мероприятии необходимо подтвердить до 26 февраля 2019 года включительно, gromrada@dkrp.gov.ua