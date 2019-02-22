Ирландия обнародовала законопроекты, призванные защитить экономику в случае Brexit

Правительство Ирландии обнародовало законопроекты, призванные защитить экономику и социальную сферу страны в случае выхода Великобритании из ЕС без сделки. Об этом сообщает «РБК-Украина», ссылаясь на Associated Press.
В преамбуле обнародованного документа указывается, что данные законы «призваны защитить ирландских граждан, их рабочие места, гарантировать непрерывный доступ ко всем услугам в социальной сфере на территории острова».
«Наши усилия сегодня по-прежнему сфокусированы на взаимодействии с ЕС с тем, чтобы соглашение по Brexit состоялось, однако до дня выхода (Великобритании из ЕС — ред.) осталось всего 35 дней. Несогласованный Brexit был бы проигрышем для всех: для Великобритании, Евросоюза, Ирландии. Мы обязаны избежать такого сценария», — сообщил вице-премьер и глава МИД Ирландии Саймон Коувени.
Напомним: глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер не исключил «жесткого» Brexit. Британские депутаты ранее поручили г-же Мэй добиться изменений положения договора о гарантиях сохранения «прозрачности» границы между Республикой Ирландия и Северной Ирландией.
«РБК-Украина» писало, что члены парламента Великобритании отклонили поправку лейбористов, которая требовала от правительства провести голосование по Brexit до 27 февраля, а в противном случае — позволить парламенту проголосовать по альтернативным планам.
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