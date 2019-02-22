Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 22 февраля 2019 года, 16:25

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Ирландия обнародовала законопроекты, призванные защитить экономику в случае Brexit

22 февраля 2019 года Источник:РБК-Украина

Правительство Ирландии обнародовало законопроекты, призванные защитить экономику и социальную сферу страны в случае выхода Великобритании из ЕС без сделки. Об этом сообщает «РБК-Украина», ссылаясь на Associated Press.

В преамбуле обнародованного документа указывается, что данные законы «призваны защитить ирландских граждан, их рабочие места, гарантировать непрерывный доступ ко всем услугам в социальной сфере на территории острова».

«Наши усилия сегодня по-прежнему сфокусированы на взаимодействии с ЕС с тем, чтобы соглашение по Brexit состоялось, однако до дня выхода (Великобритании из ЕС — ред.) осталось всего 35 дней. Несогласованный Brexit был бы проигрышем для всех: для Великобритании, Евросоюза, Ирландии. Мы обязаны избежать такого сценария», — сообщил вице-премьер и глава МИД Ирландии Саймон Коувени.

Напомним: глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер не исключил «жесткого» Brexit. Британские депутаты ранее поручили г-же Мэй добиться изменений положения договора о гарантиях сохранения «прозрачности» границы между Республикой Ирландия и Северной Ирландией.

«РБК-Украина» писало, что члены парламента Великобритании отклонили поправку лейбористов, которая требовала от правительства провести голосование по Brexit до 27 февраля, а в противном случае — позволить парламенту проголосовать по альтернативным планам.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 8 (1104) от 19/02/19 Свежий номер

Гражданское право и процесс

№ 8 (1104)
Государство и юристы

Вернуть потраченное

Отрасли практики

Коллективное сознательное

Тема номера:

Первый встречный

Частная практика

Представительский класс

Архив голосованийVox Populi

Новый Закон Украины «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»…

качественно и эффективно регулирует отношения участников

реальных проблем не решает

окончательно нивелирует необходимость Хозяйственного кодекса Украины как правового акта

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • АФ «Династия»
Пресс-релизы

ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ТРАНСФЕРТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ: ПРЕОДОЛЕНИЕ РИСКОВ

От кого зависит стабильность банковского сектора Украины? Ответ – на Bank Watch Forum

IX Всеукраинская школа по праву интеллектуальной собственности

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом