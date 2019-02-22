Сегодня 22 февраля 2019 года, 16:25

Срок расследования «дела Гандзюк» продлен до начала июля

Суд продлил срок досудебного расследования по делу покушения на Екатерину Гандзюк, информирует портал «Судебная власть Украины».

«22 февраля 2019 года, рассмотрев в открытом судебном заседании ходатайство о продлении срока досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению Владислава Мангера, Алексея Левина, Игоря Павловского, Сергея Торбина в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью третьей статьи 27 (виды соучастия), пунктами 4, 6, 11, 12 части второй статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, по подозрению Никиты Грабчука, Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского, Виктора Горбунова в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью второй статьи 15 (покушение на преступление), пунктами 4, 12 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины, а также по признакам преступлений, предусмотренных частью второй статьи 15, пунктом 11 части второй статьи 115, части второй статьи 258 ( террористический акт) Уголовного кодекса Украины, следственный судья Шевченковского районного суда Киева ходатайство удовлетворил», — сказано в сообщении.

Срок досудебного расследования в вышеупомянутом уголовном производстве продлен до 3 июля 2019 года.