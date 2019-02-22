Сегодня 22 февраля 2019 года, 14:56

Госказначейство заверяет, что зарплаты бюджетникам и пенсии выплачиваются автоматически

Все перечисления Госказначейства, в том числе и те, которые касаются выплат пенсий и зарплат бюджетникам, осуществляются автоматически на следующий день после поступления средств. Однако в случае кассовых разрывов чиновникам приходится расставлять приоритеты – кому заплатить немедленно, а кто может потерпеть.

Чем при этом руководствуются распорядители государственной казны, от работы которых зависит своевременность социальных выплат, UBR.ua рассказала глава Государственной казначейской службы Татьяна Слюз.

«У нас нет избирательного подхода. Согласно 710-му постановлению, которым пока нам не приходилось пользоваться, в случае нехватки средств в первую очередь осуществляются социальные выплаты. В автоматическом режиме подаются платежные поручения территориальным органам. Сегодня деньги пришли - завтра мы их проводим. Но, например, если вдруг так случится, что на ЕКС есть миллиард гривен, а платежек поступило на два миллиарда, то, безусловно, в первую очередь средства идут на соцвыплаты. Мы не отделяем учителей от остальных, в программном продукте есть соответствующие коды, и деньги автоматически идут на заработную плату всем, кто попал под эту классификацию, а уже потом остальным. Но это если есть проблема, а если проблемы нет, то все выплаты идут одновременно», – рассказала UBR.ua главный казначей страны.