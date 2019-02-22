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НБУ подал исков на 37 млрд грн по делам о рефинансировании

22 февраля 2019 года Источник:Finclub

В 2014-2018 годы Национальный банк инициировал подачу 115 судебных исков с целью возврата неплатежеспособными банками задолженности по кредитным договорам за счет активов имущественных и финансовых поручителей. Общая сумма исковых требований составляет 37 млрд грн.

Как сообщили в НБУ, в отношении финансовых поручителей было инициировано 10 судебных исков на сумму 11 млрд грн, к имущественным поручителям – 105 судебных исков на 26 млрд грн.

По 45 делам приняты судебные решения, из которых по 26 делам решения вступили в законную силу и направлены на исполнение, а по 19-ти ожидается завершение сроков на их обжалование должниками для дальнейшего предъявления к исполнению.

На рассмотрении судов различных инстанций находится сегодня еще 70 дел, из которых 10 это дела по взысканию задолженности с финансовых поручителей, а 60 – дела об обращении взыскания на залоговое имущество имущественных поручителей.

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«Пока еще рано говорить об определенной сумме удовлетворенных требований НБУ, потому что поручители оспаривают эти решения в судах высших инстанций. Кроме того, они постоянно злоупотребляют своими процессуальными правами при рассмотрении дел, тем самым затягивая с возвратом долгов. Например, многие из поручителей инициируют процедуры своего банкротства, подачи заведомо необоснованных исков, заявлений и ходатайств, привлечение нерезидентов, что также значительно тормозит процесс погашения задолженности», – отметил начальник отдела судебной работы с проблемными активами управления по работе с проблемными активами НБУ Сергей Бойко.

По его словам, насчитывается десять судебных разбирательств по делам о банкротстве имущественных поручителей.

В 2018 году НБУ получил в счет погашения задолженности по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банкив 2,6 млрд грн, що на 0,5 млрд грн больше, чем в 2017 году.

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