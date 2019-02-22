Сегодня 22 февраля 2019 года, 14:56

Как противостоять использованию материалов негласных следственных действий, слушателям LHS рассказал Александр Лысак, партнер ЮК EQUITY

«Использование материалов негласных следственных (розыскных) действий для построения линии защиты клиента. Судебная практика относительно признания результатов негласных следственных (розыскных) действий недопустимыми доказательствами» — тема лекции в рамках LHS Александра Лысака, партнера ЮК EQUITY.

Негласные следственные действия — это мероприятие по сбору доказательств, которые чаще всего используются во время расследования коррупционных преступлений, отметил Александр Лысак. Спикер обратил внимание на то, что в данном случае в основном применяются такие негласные следственные действия, как снятие информации с каналов связи. Разрешение на проведение таких следственных действий дает следственный судья апелляционной инстанции. Конечный результат проведения негласных следственных действий — получение доказательств вины или невиновности лица. Александр Лысак рассказал о случае, когда негласные следственные действия проводились в отношении одного лица, а собранные в результате проведения негласных действий доказательства свидетельствовали о вине другого лица. Следовательно, такие доказательства были признаны недопустимыми.

Негласные следственные действия в полном объеме можно проверить на стадии раскрытия материалов дела. При ознакомлении с такими материалами лектор советует анализировать содержание каждого слова, продолжительность разговора и, самое главное, установить инициатора провокации. Известны случаи, когда выносились решения о закрытии производства, так как содержание записанного разговора свидетельствовало об отсутствии вины лица.

Каким образом можно противостоять следователю, прокурору при использовании ими материалов негласных следственных действий? В первую очередь во время ознакомления с материалами уголовного производства требуйте предоставления оригиналов технических средств. Во-вторых, поднимайте вопрос относительно сертификации этих средств. Фиксируйте для себя всю записанную информацию для ее дальнейшего анализа. Также необходимо внести в протокол свои замечания (например, что не были предоставлены технические средства, не указано, кто именно проводил следственные действия).

Александр Лысак рекомендовал не упускать возможности посоветоваться с коллегами или экспертами, каким образом можно поставить под сомнение проведение следственных действий перед судом.

Чем более профессиональными становятся органы досудебного расследования, тем тяжелее адвокатам доказывать невиновность лица. Поэтому адвокатам следует постоянно совершенствовать свои профессиональные навыки.