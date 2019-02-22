Сегодня 22 февраля 2019 года, 13:25

Вопрос квалификации трудовых отношений: вы за эффективные или схемные?

Проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления защиты прав работников и противодействия применению незадекларированного труда» вызвал большой резонанс в обществе, особенно в секторах, которые традиционно используют труд «фрилансеров» на основании гражданско-правовых соглашений. Своей оценкой с «ЮП» в развернутом комментарии поделилась Ольга Макогон, к.ю.н., заместитель директора Государственной службы занятости Украины:

«Начну с того, что дам оценку текущего восприятия обществом трудовых отношений как формы сотрудничества между работником и работодателем. Кроме того, расскажу о взаимосвязи между изменением определения трудовых отношений и легальной занятостью, не обходя вниманием национальное притяжение европейских ценностей, которые вкладываются в трудовые отношения.

Последние годы искусственно навязывается подмена трудовых отношений гражданско-правовыми или хозяйственными. А если все это подать «под соусом» громких заявлений, что целые отрасли «загибаются», то общество становится ведомым такими манипуляторами.

Итак, возникает вопрос: как отличить трудовые отношения от гражданско-правовых? Для подтверждения природы отношений между работником и работодателем необходимо единство волеизъявления обеих сторон; правовое действие должно быть направлено на реальное наступление ожидаемых последствий, которые обусловлены ими. Вот в этом аспекте начинается самое интересное. Работники или поставщики услуг, как правило, не знают тонкостей законодательства, и для большинства людей подмена формы оформления сотрудничества с работодателем — вынужденный шаг. Работодатель же осознанно «минует» трудовое законодательство, как правило, по двум причинам. Первая — оптимизация ради занижения налогового бремени, вторая — возможность свободного прекращения сотрудничества с лицом без последствий и социальных обременений.

Проект Закона, который рассматривается, содержит современное определение трудовых отношений и их признаки, которые отсутствовали в трудовом законодательстве до этого момента. Указанный законопроект соответствует рекомендациям Международной организации труда №198 о трудовых отношениях и согласовывается с практикой многих европейских стран. В связи этим, на мой взгляд, безосновательными являются утверждения, что Минсоцполитики препятствует развитию бизнеса в Украине, так как эта законодательная инициатива отвечает статье 420 Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Возможно, законопроект после принятия будет препятствовать работодателям, которые работают по «серой» схеме. Но представители этих сфер молчат. Возмущаются те, у которых четкая бизнес-модель. Если ФЛП, который сотрудничает, например, с IT-отраслью, действительно ведет предпринимательскую деятельность, этот законопроект его не затронет, поскольку есть четкая ориентированность на результат выполнения работ (предоставления услуг) и несение всех рисков, связанных с ведением такой деятельности. Для любого инвестора важно, чтобы законы были стабильными и имели прозрачную практику применения. Именно это их привлекает, а не ручной механизм регулирования и заигрывания.

Анализируя признаки трудовых отношений согласно законопроекту, я бы сделала дополнительный акцент на праве определения отношений как трудовые только через суд. Не нужно забывать, что заявление о признании гражданско-правовых отношений трудовыми может быть подано самим работником, поэтому, если между сторонами есть волеизъявление именно на предпринимательское сотрудничество со всеми вытекающими последствиями, то заказчикам услуг (работ) нечего бояться.

Среди позитивных изменений, предложенных законопроектом, выделяю такие: модернизировано определение трудового договора; наконец-то сторонами трудового договора стали работник и работодатель; закреплен приоритет определения условий труда по согласованию сторон между работником и работодателем вместо подчинения правилам внутреннего трудового распорядка (удаленная работа, четыре рабочих дня без изменений условий оплаты труда и другие востребованные аспекты сотрудничества); усовершенствован и расширен перечень случаев, когда возможно заключение срочного трудового договора.

Особый интерес вызывает вопрос: будет ли законопроект иметь влияние на показатели занятости в стране? На мой взгляд, он не повлияет на истинно предпринимательские отношения. В общей структуре занятого населения предпринимательство играет такую же важную роль, как и непосредственно трудоустройство. Государственная служба занятости поддерживает развитие обоих видов занятости. В частности, перед тем как поддержать предпринимательскую инициативу безработного, с ним проводится профилирование, определяются его мотивация, навыки и способности к предпринимательству. Карьерный советник центра занятости совместно с безработным определит, что клиент будет развивать собственное дело, и тогда в индивидуальном плане трудоустройства прописываются мероприятия, связанные с поддержкой предпринимательской инициативы безработного.

В заключение хочу сказать, что именно от работника, а не от государственных органов зависит настаивание на юридической форме сотрудничества между ним и работодателем. Работодатели заявляют о важности развития человеческого капитала, о необходимости удержания работников на рынке труда Украины. Нельзя декларировать принятие европейских ценностей и одновременно отрицать их практическое применение. Если работник будет знать о своих правах и возможностях, он сможет определить наиболее выгодную форму самореализации и заработка, сможет задуматься о своем будущем. Возможно, это поспособствует уменьшению злоупотреблений со стороны недобросовестных работодателей».