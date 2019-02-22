Сегодня 22 февраля 2019 года, 13:25

Франция: суд обязал банк UBS выплатить штраф в размере 4,5 млрд евро

Суд признал швейцарский банк, главный офис которого находится в Цюрихе, виновным в налоговом мошенничестве. Сумма штрафа стала рекордной для подобных правонарушений во Франции.

В среду парижский суд обязал крупнейший швейцарский банк UBS выплатить штраф на сумму 4,5 млрд евро за то, что его сотрудники помогали богатым клиентам уклоняться от налогообложения во Франции. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg.

UBS, один из крупнейших в мире банков по управлению активами, выразил протест против решения суда. Представители кредитной организации заявили, что собираются подать апелляцию. Как утверждают в UBS, обвинительный приговор основывался на «необоснованных заявлениях бывших сотрудников». В банке подчеркнули, что предлагают только «законные и стандартные услуги в соответствии со швейцарским законодательством, которые также распространены и в других юрисдикциях».

Парижский суд назначил штраф в размере 3,7 млрд евро для головного офиса UBS в Швейцарии и 15 млн евро для его французской «дочки», а также 800 млн евро в качестве возмещения убытков. Помимо этого пять бывших руководителей банка получили условные сроки.

По версии следствия, активы, незаконно скрытые французскими клиентами в Швейцарии в период с 2004 по 2012 год, составили около 10 млрд евро

Прокурор Ксавье Норманд Бодар назвал приговор «очень важным» решением и предположил, что он может создать правовой прецедент для дел, связанных с отмыванием доходов от налогового мошенничества. «Суд хотел подчеркнуть серьезность этого дела», — заявил он журналистам.

Финансовая прокуратура Франции и представители UBS изначально пытались заключить сделку о признании вины, но банк отказался от внесудебного урегулирования дела. Ведомству удалось заключить аналогичную сделку в 2017 году со швейцарским HSBC Private Bank, который согласился выплатить французским властям 300 млн евро, чтобы закрыть дело о налоговом мошенничестве.

Дело UBS было одним из первых для национальной финансовой прокуратуры Франции, созданной в 2013 году. По мнению экспертов, судебное решение станет прецедентом для аналогичных дел, которые еще ведутся, и может подтолкнуть другие банки к заключению соглашения вместо судебного разбирательства.

UBS и раньше обвиняли в оказании помощи клиентам в уклонении от уплаты налогов. Так, в 2009 году банк согласился выплатить властям США 780 млн долларов США с целью урегулирования дела об оказании клиентам помощи в уклонении от налогов. Кредитная организация также обязалась предоставлять профильным регуляторам информацию о счетах клиентов, попавших под подозрения в США.