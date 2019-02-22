Сегодня 22 февраля 2019 года, 13:25

Счетная палата получит доступ к реестру бизнеса и недвижимости

Государственное предприятие «Национальные информационные системы» и Счетная палата подписали договор о предоставлении идентификаторов доступа к единым государственным реестрам. Документ предусматривает подключение сотрудников палаты к Государственному реестру вещных прав на недвижимое имущество и Единому государственному реестру юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований.

Об этом говорится на сайте Минюста.

Министр юстиции Павел Петренко подчеркнул, что реестры, доступ к которым получат сотрудники Счетной палаты, дают возможность получать в режиме онлайн как информацию о недвижимом имуществе, которое есть в Украине, так и данные обо всех хозяйственных субъектах, зарегистрированных в нашем государстве, включая информацию об их реальных и номинальных держателях.

«Министерство юстиции готово к дальнейшему углублению сотрудничества со Счетной палатой в сфере обмена информацией для того, чтобы каждая копейка государственного бюджета тратилась максимально эффективно», — заявил глава Минюста.

Председатель Счетной палаты Валерий Пацкан в свою очередь отметил, что налаживание сотрудничества с Министерством юстиции — это важное направление для ведомства.

«Для оптимизации процесса проведения аудитов Счетная палата постепенно расширяет перечень баз данных и государственных реестров, к которым нам предоставляют доступ. Благодаря подписанию этого договора с Министерством юстиции наши аудиторы получат прямой доступ к базам данных, смогут оперативно проверить достоверность данных, предоставленных объектами контроля. Это позволит сократить время проведения аудитов, будет способствовать повышению их качества и более объективным выводам», — отметил Валерий Пацкан.