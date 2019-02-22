Сегодня 22 февраля 2019 года, 11:55

Против Johnson&Johnson открыто новое дело из-за канцерогенов в детской присыпке компании

В США против Johnson&Johnson возбуждено новое дело, пишет Pravo.ru. Разбирательство связано с содержанием канцерогенов в детской присыпке компании. Ранее пострадавшие подали против J&J сотни исков в связи с сокрытием информации о том, что некоторые ее товары могут нанести непоправимый вред здоровью.

В среду представители компании Johnson&Johnson заявили, что она получила повестку в суд от Министерства юстиции США и Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). Иск связан с предполагаемым содержанием асбестовой пыли в детской присыпке производства компании. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

В компании заявили, что намерены сотрудничать с правоохранительными органами в ходе процесса.

Согласно статье, опубликованной агентством Reuters 14 декабря 2018 года, в Johnson&Johnson на протяжении десятилетий знали, что небольшие количества асбестовой пыли, известного канцерогена, содержатся в его детской присыпке и порошковых продуктах. Это стало известно благодаря исследованиям, проведенным компанией в период с 1970-х до начала 2000-х годов, однако производитель принял решение не сообщать об этом регулирующим органам и общественности.

Публикация Reuters вызвала резкое падении стоимости акций Johnson&Johnson – рыночная стоимость компании за один день уменьшилась на 40 млрд долларов США. В регулирующие органы стали направлять множественные вопросы о возможном воздействии на здоровье одного из своих самых знаковых продуктов компании.

В ответ на это представители компании заявили, что «десятилетия независимых испытаний со стороны регулирующих органов и ведущих мировых лабораторий доказывают, что детская присыпка Johnson&Johnson безопасна, не содержит асбестовую пыль и, соответственно, не вызывает рак».

В настоящее время в США проходят сотни судебных разбирательств против J&J. Компанию обвиняют в мошенничестве и сокрытии информации о том, что некоторые ее товары могут нанести непоправимый вред здоровью. Так, в декабре 2018 года суд штата Миссури подтвердил решение нижестоящего суда о выплате почти 4,7 млрд долларов США 22-м женщинам, которые утверждали, что из-за использования продукции Johnson&Johnson у них развился рак.