Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 22 февраля 2019 года, 11:55

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Завершилась распродажа активов «Банка Форум» со скидкой 99%

22 февраля 2019 года Источник:Finclub

Фонду гарантирования вкладов физлиц удалось продать пул оставшихся активов «Банка Форум», что позволяет завершить ликвидацию банка в ближайшие месяцы.

Лот № F35GL40580 был собран по принципу «один банк – один пул». В него включили все активы Банка Форум, в том числе на оккупированных территориях, которые не удалось продать на индивидуальных торгах (большинство – неоднократно) в системе «Prozorro.Продажи».

Эти активы также не были выкуплены в составе пулов, сформированных по видам активов (кредиты юрлиц, кредиты физлиц, недвижимость и т.д.).

Пул оставшихся активов банка балансовой стоимостью 12,699 млрд грн был выставлен на торги 21 февраля со стартовой ценой в 595,58 млн грн.

В ходе торгов по принципу голландского аукциона цена могла упасть на 80% – до 119,117 млн грн.

Но цена была остановлена за шаг до финала: ООО «ФК Веста» согласилась заплатить за этот пул 125,074 млн грн. Скидка к балансовой стоимости составила 99%.

Согласно данным YouControl, финансовая компания «Веста» создана 6 апреля 2017 года для предоставления финансовых услуг с уставным капиталом в 7 млн грн. Ее 99% принадлежит Виктории Бондаренко, а 1% – Андрею Волкову, несостоявшемуся экс-главе Нацкомфинуслуг.

Компания неоднократно участвовала в аукционах «Prozorro.Продажи», но безуспешно. Ее первой покупкой стала победа в аукционе компании «Фьост Файненшиал Нетворк Юкрейн» («дочка» американской компании FFN), которая организовывала продажу пула активов ФГВФЛ на 6,8 млрд грн.

Этот лот ФК «Веста» купила за 131 млн грн. «Победитель – ФК «Веста». За этой компанией стоит британский капитал. Это не украинские, а иностранные деньги», – говорила заместитель директора-распорядителя ФГВФЛ Светлана Рекрут.

Ликвидация Банка Форум началась 16 июня 2014 года и должна завершиться 16 июня 2019-го.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 8 (1104) от 19/02/19 Свежий номер

Гражданское право и процесс

№ 8 (1104)
Государство и юристы

Вернуть потраченное

Отрасли практики

Коллективное сознательное

Тема номера:

Первый встречный

Частная практика

Представительский класс

Архив голосованийVox Populi

Новый Закон Украины «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»…

качественно и эффективно регулирует отношения участников

реальных проблем не решает

окончательно нивелирует необходимость Хозяйственного кодекса Украины как правового акта

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Antika
Пресс-релизы

ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ТРАНСФЕРТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ: ПРЕОДОЛЕНИЕ РИСКОВ

От кого зависит стабильность банковского сектора Украины? Ответ – на Bank Watch Forum

IX Всеукраинская школа по праву интеллектуальной собственности

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом