Завершилась распродажа активов «Банка Форум» со скидкой 99%

Фонду гарантирования вкладов физлиц удалось продать пул оставшихся активов «Банка Форум», что позволяет завершить ликвидацию банка в ближайшие месяцы.
Лот № F35GL40580 был собран по принципу «один банк – один пул». В него включили все активы Банка Форум, в том числе на оккупированных территориях, которые не удалось продать на индивидуальных торгах (большинство – неоднократно) в системе «Prozorro.Продажи».
Эти активы также не были выкуплены в составе пулов, сформированных по видам активов (кредиты юрлиц, кредиты физлиц, недвижимость и т.д.).
Пул оставшихся активов банка балансовой стоимостью 12,699 млрд грн был выставлен на торги 21 февраля со стартовой ценой в 595,58 млн грн.
В ходе торгов по принципу голландского аукциона цена могла упасть на 80% – до 119,117 млн грн.
Но цена была остановлена за шаг до финала: ООО «ФК Веста» согласилась заплатить за этот пул 125,074 млн грн. Скидка к балансовой стоимости составила 99%.
Согласно данным YouControl, финансовая компания «Веста» создана 6 апреля 2017 года для предоставления финансовых услуг с уставным капиталом в 7 млн грн. Ее 99% принадлежит Виктории Бондаренко, а 1% – Андрею Волкову, несостоявшемуся экс-главе Нацкомфинуслуг.
Компания неоднократно участвовала в аукционах «Prozorro.Продажи», но безуспешно. Ее первой покупкой стала победа в аукционе компании «Фьост Файненшиал Нетворк Юкрейн» («дочка» американской компании FFN), которая организовывала продажу пула активов ФГВФЛ на 6,8 млрд грн.
Этот лот ФК «Веста» купила за 131 млн грн. «Победитель – ФК «Веста». За этой компанией стоит британский капитал. Это не украинские, а иностранные деньги», – говорила заместитель директора-распорядителя ФГВФЛ Светлана Рекрут.
Ликвидация Банка Форум началась 16 июня 2014 года и должна завершиться 16 июня 2019-го.
Сохранить:
Контакты:
Новый Закон Украины «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»…
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ТРАНСФЕРТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ: ПРЕОДОЛЕНИЕ РИСКОВ
От кого зависит стабильность банковского сектора Украины? Ответ – на Bank Watch Forum
IX Всеукраинская школа по праву интеллектуальной собственности
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: