Сегодня 22 февраля 2019 года, 11:55

Завершилась распродажа активов «Банка Форум» со скидкой 99%

Фонду гарантирования вкладов физлиц удалось продать пул оставшихся активов «Банка Форум», что позволяет завершить ликвидацию банка в ближайшие месяцы.

Лот № F35GL40580 был собран по принципу «один банк – один пул». В него включили все активы Банка Форум, в том числе на оккупированных территориях, которые не удалось продать на индивидуальных торгах (большинство – неоднократно) в системе «Prozorro.Продажи».

Эти активы также не были выкуплены в составе пулов, сформированных по видам активов (кредиты юрлиц, кредиты физлиц, недвижимость и т.д.).

Пул оставшихся активов банка балансовой стоимостью 12,699 млрд грн был выставлен на торги 21 февраля со стартовой ценой в 595,58 млн грн.

В ходе торгов по принципу голландского аукциона цена могла упасть на 80% – до 119,117 млн грн.

Но цена была остановлена за шаг до финала: ООО «ФК Веста» согласилась заплатить за этот пул 125,074 млн грн. Скидка к балансовой стоимости составила 99%.

Согласно данным YouControl, финансовая компания «Веста» создана 6 апреля 2017 года для предоставления финансовых услуг с уставным капиталом в 7 млн грн. Ее 99% принадлежит Виктории Бондаренко, а 1% – Андрею Волкову, несостоявшемуся экс-главе Нацкомфинуслуг.

Компания неоднократно участвовала в аукционах «Prozorro.Продажи», но безуспешно. Ее первой покупкой стала победа в аукционе компании «Фьост Файненшиал Нетворк Юкрейн» («дочка» американской компании FFN), которая организовывала продажу пула активов ФГВФЛ на 6,8 млрд грн.

Этот лот ФК «Веста» купила за 131 млн грн. «Победитель – ФК «Веста». За этой компанией стоит британский капитал. Это не украинские, а иностранные деньги», – говорила заместитель директора-распорядителя ФГВФЛ Светлана Рекрут.

Ликвидация Банка Форум началась 16 июня 2014 года и должна завершиться 16 июня 2019-го.